Kenan Doğulu Beren Saat'i Aslı İşler ile aldatmış! HIV virüsü iddiası da şoke etmişti
Ünlü çift Kenan Doğulu ve Beren Saat'in uzun zamandır boşanacakları ve Doğulu'nun Saat'i aldattığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Dün ortaya çıkan Doğulu'nun Saat'e HIV virüsü bulaştırdığı iddiasının şaşkınlığını yaşarken yeni iddiaya göre, Beren Saat'i Kenan Doğulu oyuncu Aslı İşler ile aldatmış.
Uzun zamandır boşanacakları konuşulan ünlü çift Beren Saat ve Kenan Doğulu hakkındaki yeni iddia ortalığı karıştırdı. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programında Kenan Doğulu'nun Beren Saat'i oyuncu Aslı İşler ile aldattığı söylendi.
Murat Boz, Aslı Enver ayrılığında da adı geçmişti: 26 Yaşındaki oyuncu Aslı İşler ile Kenan Doğulu'nun ilişki olduğu ortaya atıldı. Oyuncu İşler, daha öncede Aslı Enver ve Murat Boz ayrılığının nedeni olarak ortaya çıkmıştı. Enver ve Boz'un kısa süren ayrılığının sebebinin Murat Boz'un ve Aslı İşler'in yakınlaşmasından kaynaklandığı iddia edilmişti.
Beren Saat mi tanıştırdı?: Şimdilerde ise Aslı İşler, Kenan Doğulu ve Beren Saat ayrılığının nedeni olarak gösteriliyor. Aslı İşler ve Beren Saat ise Muhteşem Yüzyıl dizisinde beraber rol almışlardı. Akıllara Kenan Doğulu ile Aslı İşler'i Beren Saat'in tanıştırıp tanıştırmadığı sorusu gelirken İşler'in küçüklüğünden beri Kenan Doğulu hayranı olduğu öğrenildi.
Takip etmemesine rağmen fotoğrafını beğendi: Tam bir Kenan Doğulu hayranı olan Aslı İşler, Doğulu'yu yakından takip ediyor. Sosyal medya hesabı Instagram'dan da Doğulu'yu takip eden İşler'i ise Doğulu, takip etmemesine rağmen İşler'in bir fotoğrafını beğendiği ortaya çıktı.