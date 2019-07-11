Ken Bebek lakaplı Rodrigo Alves 70 estetik operasyon geçirdi! Son hali felaket!
Çocukluğunda kendisiyle alay edildiği için takıntı haline gelen estetik bağımlılığı yüzünden 70 kez operasyon geçirdi. Ken Bebek lakaplı Rodrigo Alves'in son hali çok herkesi korkuttu.
Geçirmediği operasyon kalmayan Ken bebek lakaplı 35 yaşındaki Rodrigo Alves, Ken Bebek olarak uluslararası olarak tanındı ve Avrupa kanallarının fenomen yüzü oldu. 70 kez bıçak altına yatarak estetik ameliyat olan Alves'in son hali herkesi korkuttu.
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Ken Bebek lakaplı Rodrigo Alves, hayatının en büyük operasyonu için geçtiğimiz aylarda İran'a gitti. 35 yaşındaki Alves, İran'da göz kapaklarını kaldırttı, çene implantı yaptırdı, burun düzelttirme operasyonları yaptırdı.
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Tüm yüzünü neredeyse tamamen değiştiren Alves, geçtiğimiz aylarda İstanbul'a da gelerek operasyon yaptırmıştı.
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Geçirdiği estetik operasyonlar ile bambaşka birine dönüşen Rodrigo Alves, son görüntüsüyle korkutuyor.
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