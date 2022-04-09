Kemik yaşı bakın kaç çıktı! Taciz rezaletinde 'elbisem yırtılmış' diyen Ciciş Esra Ersoy'a şok: Balkondayken yanıma gelip...

Dairenin kapısını çaldım: Ersoy Bu nedenle en yakın yerden telefonumu şarj etmek istedim. Önce rezidansta bulunan başka bir dairenin kapısını çaldım ancak kapıyı açan olmadı. Daha sonra J6 numara dairenin kapısını çaldım." ifadelerini kullandı.