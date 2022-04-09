Kemik yaşı bakın kaç çıktı! Taciz rezaletinde 'elbisem yırtılmış' diyen Ciciş Esra Ersoy'a şok: Balkondayken yanıma gelip...
Kamuoyunda ‘Cicişler’ olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden 40 yaşındaki Esra Ersoy'un, 13 yaşındaki D.S.B.'ye cinsel istismarda bulunup konut dokunulmazlığını ihlal ettiği iddiasıyla yargılandığı ve 10 yıl 1 ay hapis cezası aldığı davanın gerekçeli kararı açıklandı. Davada sanıkların ifadesi de ortaya çıktı.
Esra Ersoy hakkında 22 Ağustos 2021'de, o dönem 13 yaşında olan D.S.B. adlı çocuğa istismarda bulunduğu gerekçesiyle Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
10 Mart'ta yapılan duruşmada Ersoy, 'cinsel istismar' suçundan 8 yıl, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Ersoy, tutuklandı ve Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Telefonumun şarjı azdı: Ersoy'un hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı. Kararda, Ersoy'un mahkemede verdiği ifadede, "Uyuşturucu madde kullanma konusu nedeniyle kardeşimle tartıştım. Ardından otelden ayrılmak istedim. Telefonumun şarjı azdı." dedi.
Dairenin kapısını çaldım: Ersoy Bu nedenle en yakın yerden telefonumu şarj etmek istedim. Önce rezidansta bulunan başka bir dairenin kapısını çaldım ancak kapıyı açan olmadı. Daha sonra J6 numara dairenin kapısını çaldım." ifadelerini kullandı.