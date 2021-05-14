Kemik erimesi neden olur? Kemik erimesine karşı 7 etkili öneri!
Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam ve sigara tüketimi nedeniyle hızla artış gösteren osteoporoza karşı erken dönemde önlem alınması büyük önem taşıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Bölümü’nden Prof. Dr. Engin Çakar, osteoporoz hastalığı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.
Kadınlarda menopoz sonrası, erkeklerde ise 65 yaş ve üzerinde sıkça görülebilen osteoporoz yani halk arasında bilinen adıyla kemik erimesi, kemik yoğunluğundaki azalmaya bağlı olarak kırıklar ve vücutta şekil bozukluklar ile kendini gösterebiliyor.
Gençlerde de görülüyor
Kemik yoğunluğundaki azalmaya bağlı sinsi bir şekilde ilerleyen osteoporoz, ağrılı kemik kırıkları, şekil bozuklukları, boyda kısalma, sırtta kamburlaşma, bel ve sırt ağrıları ile kendisini gösteren sinsi bir hastalıktır. Kadınlarda menopoz sonrası erkeklerde ise 65 yaş ve üzerinde ortaya çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar kemik erimesinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde arttığını göstermektedir. Yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan fizyolojik bir hastalık olan osteoporoz; genetik nedenlerle genç yaştaki kişilerde de görülebilmektedir.
Kemik erimesine karşı 7 pratik öneri:
1-Kemik sağlığı için kalsiyum alımını önemseyin ve yeteri kadar süt ile süt ürünü tüketin.
2-Sigara ve alkolden uzak durun.