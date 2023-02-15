Kemal Sunal'ın deprem sözleri olay! İnşaat reklamında onarsam ve o bina yıkılırsa...
KAHRAMANMARAŞ depreminin ardından Hasan Kaçan'ın başrolünde oynadığı İmar Barışı reklamı tartışılıyor. İşte bu tartışma sürerken Türk sinemasının efsanesi rahmetli Kemal Sunal'ın inşaat reklamlarında oyna tekliflerini reddetme gerekçesi tekrar gündem oldu.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.67lk iki büyük deprem Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı. Depremle birlikte İmar Barışı Yasası ve başrolünü Hasan Kaçan'ın oynadığı reklam ilmi eleştirilerin odağında. Tam da bu sırada Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ın inşaat şirketlerinin reklam tekliflerini neden reddettiğiyle ilgili sözleri gündem oldu.
İmar Barışı Yasası için çekilen kamu spotunda Hasan Kaçan başrolü oynamıştı. O reklam depremlerin ardından eleştirilerin odağında. İBB Başkanı İmamoğlu, Hasan Kaçan'ın başrolünü oynadığı imar barışına ilişkin reklam filmi için, "İmar affı diye bir süreç yaşadı bu ülke, şimdi o reklamları izlerken utanç duyuyoruz." dedi.
Film çekimine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek 55 yaşındayken hayata gözlerini yuman Kemal Sunal, sosyal medyada gündem oldu. Depremin ardından inşaat firmalarının ve yapılan binaların güvenilirliği sıkça tartışılırken Yeşilçam'ın en sevilen isimlerini başında gelen Kemal Sunal ve eşi Gül Sunal'ın yıllar önce yaşadıkları bir olay tekrar gündem oldu.
Kemal Sunal'a bir inşaat firmasından teklif geldiğini anlatan Gül Sunal o olayı şöyle anlattı: "Kemal'e Antalya'dan bir inşaat firması reklam yüzü olmasını ve karşılığında yapacakları evlerden bir tanesini kendisine hediye edeceklerini teklif etti. Kemal Sunal bunu reddetti."