Kemal Sunal'ın deprem sözleri olay! İnşaat reklamında onarsam ve o bina yıkılırsa...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.67lk iki büyük deprem Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı. Depremle birlikte İmar Barışı Yasası ve başrolünü Hasan Kaçan'ın oynadığı reklam ilmi eleştirilerin odağında. Tam da bu sırada Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ın inşaat şirketlerinin reklam tekliflerini neden reddettiğiyle ilgili sözleri gündem oldu.