Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçağının inişine izin verilmedi! Programını değiştirip Marmaris'e gidecekti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Aydın'da katılacağı açılışı programı sonrası Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın bölgesine gideceği açıklanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu uçağın yangın bölgesi olan Dalaman'a inişine "dolu olduğu" gerekçesiyle izin verilmedi.Abone ol
Aydın Tekstil Park’ın açılışı dolayısıyla Aydın’a gelecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılıştan sonra Marmaris’teki yangın bölgesine gideceği açıklanmıştı.
CHP milletvekili Erdoğan Toprak Kılıçdaroğlu'nun uçağına iniş izni verilmediğini açıklayarak "Yangın bölgesine gitmemize engel oldular. Dalaman’a uçuş izni vermediler. Bu yasak demokrasiye sığar mı? Devlet geleneği bu mudur? Engel tanımıyoruz. Selçuk üzerinden Marmaris’e gidiyoruz." dedi.