BIST 2.572
DOLAR 17,36
EURO 18,30
ALTIN 1.028,44
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçağının inişine izin verilmedi! Programını değiştirip Marmaris'e gidecekti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçağının inişine izin verilmedi! Programını değiştirip Marmaris'e gidecekti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Aydın'da katılacağı açılışı programı sonrası Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın bölgesine gideceği açıklanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu uçağın yangın bölgesi olan Dalaman'a inişine "dolu olduğu" gerekçesiyle izin verilmedi.

Abone ol

Aydın Tekstil Park’ın açılışı dolayısıyla Aydın’a gelecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılıştan sonra Marmaris’teki yangın bölgesine gideceği açıklanmıştı.

CHP milletvekili Erdoğan Toprak Kılıçdaroğlu'nun uçağına iniş izni verilmediğini açıklayarak "Yangın bölgesine gitmemize engel oldular. Dalaman’a uçuş izni vermediler. Bu yasak demokrasiye sığar mı? Devlet geleneği bu mudur? Engel tanımıyoruz. Selçuk üzerinden Marmaris’e gidiyoruz." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Vatandaşlardan 'Türk Hava Yolları'na' çağrı: Mağduruz, seferleri arttırın
Vatandaşlardan 'Türk Hava Yolları'na' çağrı: Mağduruz, seferleri arttırın
Okullar ne zaman açılacak 2022-2023 MEB eğitim öğretim takvimi
Okullar ne zaman açılacak 2022-2023 MEB eğitim öğretim takvimi
Karısına tecavüz eden sapığı eve çağırıp öldürdü! Cesedin yanına bıraktığı not kan dondurdu
Karısına tecavüz eden sapığı eve çağırıp öldürdü! Cesedin yanına bıraktığı not kan dondurdu
Tokat’ta yüzleri güldüren uygulama: Ceza kesilecek sandılar, gerçek çok farklı çıktı
Tokat’ta yüzleri güldüren uygulama: Ceza kesilecek sandılar, gerçek çok farklı çıktı
Kocaelispor, Rasheed Akanbi’yi FC Sheriff'e sattı
Kocaelispor, Rasheed Akanbi’yi FC Sheriff'e sattı
Bülent Yapraklıoğlu kimdir kaç yaşında aslen nereli? Ahsen TV muhabiri dayak videosu yayıldı
Bülent Yapraklıoğlu kimdir kaç yaşında aslen nereli? Ahsen TV muhabiri dayak videosu yayıldı
Rusya'dan açıklama: Ukrayna'da Su-25 ve Mig-29 savaş uçaklarını düşürdük
Rusya'dan açıklama: Ukrayna'da Su-25 ve Mig-29 savaş uçaklarını düşürdük
Kocaeli'nin bir plajı daha mavi bayrağına kavuştu
Kocaeli'nin bir plajı daha mavi bayrağına kavuştu
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığında 'gizli yönetmelik' açıklaması
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığında 'gizli yönetmelik' açıklaması
Ankara İstanbul hızlı tren durakları kaç saat sürüyor? Ankara İstanbul YHT güzergahları
Ankara İstanbul hızlı tren durakları kaç saat sürüyor? Ankara İstanbul YHT güzergahları