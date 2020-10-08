Kemal Kılıçdaroğlu'nun Katar ziyaretine ilişkin 'Erdoğan para için eğiliyor' yalanı TT oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yalanlarına bir yenisini daha ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü günü birlik Katar ziyaretine ilişkin Anadolu Ajansı'nın geçtiği fotoğrafı çarpıttı.

Erdoğan'ın Katar emiri ile karşılaşma anına ait fotoğrafa ilişkin Kılıçdaroğlu'nun iddiası tartışma konusu oldu.

Erdoğan'ın koronavirüs nedeniyle eliyle gönül selamı verdiği ana ait kareyi Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın onun önünde nasıl eğildiğini görüyorsunuz. Niye eğiliyor para için" dedi.

İşte bu açıklamalar sosyal medyada çok konuşuldu. Tepki çeken bu sözler "CHPYalanları" etiketiyle Twitter'da TT oldu.

"Cumhuriyet tarihininin en büyük yalancısı" suçlaması

Kılıçdaroğlu'na tepki tweetleri peş peşe gelirken, CHP lideri Türkiye'yi küçük düşürmek için yalan söylemekle eleştirildi. Kılıçdaroğlu, yapılan paylaşımlarda cumhuriyet tarihinin en büyük yalancısı olmakla suçlandı.