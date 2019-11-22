POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidar hayali kızları güldürdü

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yerel seçimden sonra genel seçimde de başarı sağlayacaklarını söylediği anlarda, üniversiteli kızların tepkisi objektiflere yansıdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılış töreninde, platforma üniversite öğrencisi genç kızlarla çıktı.

Yurtta kalan çocuklara sahip çıktıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, gençlerin gelecek kaygısı yaşadığını dile getirdi.

"YERELDE BAŞARI SAĞLADIK, SIRA GELDİ İKİNCİ ETABA"

Gençlerin toplumu geleceğe taşıyacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, gençler arasında ayırım yapmayacaklarını belirterek şöyle devam etti: "Yeni bir siyaseti başlatıyoruz. Kavgadan uzak bir siyaset, dostlukla inşa edilmiş bir siyaset. Yanlışa karşı duran, yılmayan bir siyaset anlayışı ile yola çıktık. Yerel yönetimlerde bir başarı sağladık. Sıra geldi ikinci etaba. İkinci etapta da göreceksiniz beyefendiyi aşağı indireceğiz. Hep beraber yapacağız bunu. Niçin yapacağız? Çocuklarımız için, gençlerimiz için. Kutuplaşan bir toplum istemiyoruz. Herkesin inancı, manevi dünyasının zenginliğidir; siyaset konusu olmamalı. Siyaset konusu şu olmalı: Benim çocuğuma neden yurt yapılmadı?"

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