Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'çiftçiyi bedava elektrik' sözü verdi. Meclis kabul etti CHP'li Belediye Başkanı yargıya taşıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa ziyareti sırasında "Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" söz. CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'nde Cumhur ittifakında yer alan meclis üyeleri çiftçiye bedava elektrik verilmesine ilişkin önerge verdi. Önerge Cumhur ittifakının çoğunlukta olduğu mecliste oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Başkan Rıdvan Karakayalı, "Yasal olarak mümkün değil" deyip olayı yargıya taşıyor.

Abone ol

İZMİR'in Kemalpaşa İlçe Belediyesi Meclisi şubat ayı ikinci olağan oturumu Başkan Rıdvan Karakayalı yönetiminde toplandı. Oturumda Cumhur ittifakı meclis üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da "Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" söylemlerini hatırlatarak ilçe sınırları içindeki çiftçilerin elektrik ücretlerinin belediye tarafından karşılanması istemiş, ardından da konuya ilişkin önerge vermişti.

Cumhur İttifakı'nın oylarıyla Meclis'te kabul edildi

Önerge CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın tüm itirazlarına rağmen geçtiğimiz haftalarda Cumhur ittifakı meclis üyelerinin oyları ile görüşülüp karara bağlanmak üzere komisyonlara gönderilmişti. Mecliste tartışma konusu olan önerge AK Parti ve MHP'nin talebiyle, oy çokluğuyla kabul edildi.

CHP: Kanunda böyle bir konu yok

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP'li Meclis üyesi Arzu Külahçıoğlu Altıntoz, "Stratejik planımızda böyle bir faaliyetimiz yok. Bütçemizde de böyle bir kalem yoktur. Belediye kanunda da böyle bir konu yer almıyor. Elbette ki böyle bir şeyi yapmak isteriz ama kanun olarak da uygun değildir" dedi.

AK Parti: Kılıçdaroğlu söz verdi

Altıntoz'un 'bütçemizde böyle bir kalem yok' sözü üzerine AK Partili Meclis üyesi Yaşar Metin ise, "Belediye her konuda halkına, vatandaşına hizmet götürebilir. Sayın Kılıçdaroğlu belediyeler için söz verdi. Biz de bunun üzerine kalkıp önerge verdik. Siz meclisten çiftçinin elektrik giderlerini karşılamak için borçlanma yetkisi isteyin Cumhur İttifakı olarak yanınızdayız. Yeter ki siz çiftçiye yardım yapın" diye konuştu.

CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ise mecliste kabul edilen önerge ile ilgili hukuki süreç başlatacaklarını söyledi.