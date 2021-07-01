Kemal Kılıçdaroğlu'nu referans alan Ak Partili vekile, Mehmet Özışık'tan sert tepki

Ak Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Meclis konuşmasında 20 yıla yakındır kendilerini savunan gazeteci Süleyman Özışık'a ağır ithamlarda bulundu. Bunu yaparken de kendisine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve OdaTV'yi referans edindi.

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Gazeteci Mehmet Özışık da Ak Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'ya tepki göstererek, yıllardır her alanda Ak Parti'ye destek veren Süleyman Özışık'ın Oda TV ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemleriyle kamuoyu önünde adeta linç edilmesinin kabul edilemez olduğuna dikkat çekti.

Mehmet Özışık'ın youtube kanalında konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle;

Ak Parti genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, her ne kadar Millet İttifakı'nın üyelerini yalanlasa da Ak Parti içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a inanmayanlar var. Bunlardan birisi Ak Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora. Meclis TV konuşmasında şöyle bir söz söylüyor 'Ne idüğü belirsiz bir kişinin iddiaları üzerinden bize saldırıyorsunuz' diyor'.

FETÖ Borsası iddiası

Bu kişi de benim kardeşim Süleyman Özışık oluyor. Salih Cora'ya bu sözleri söyleten de Oda TV ve Kemal Kılıçdaroğlu. Oda TV çıktı, Süleyman Özışık'ın FETÖ Borsasından milyonlar götürdüğünü söyledi. Hemen peşinde de Kılıçdaroğlu açıklama yaptı.

'Kılıçdaroğlu doğruları söylüyor, Oda TV'de doğruları yazıyor'

Ak Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Ak Partiyi her platformda savunan Süleyman Özışık'ı 'Ne idüğü belirsiz bir kişi' olarak ilan etti. Salih Cora'nın söylediklerine bakılırsa Kemal Kılıçdaroğlu doğruları söylüyor, Oda TV'de doğruları yazıyor. Peki sayın vekil siz Meclis kürsüsünde Kemal Kılıçdaroğlu'na inanarak bir insanı linç ettirdiniz. O zaman 128 milyar dolar nerede yaygarasını da doğru olarak kabul mü kabul edelim. Madem Kemal Kılıçdaroğlu Salih Cora'nın referansıysa o zaman Katar'daki öğrenciler için ortaya atılan iddialara da inanalım mı? Madem Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri doğruysa o zaman Man Adaları hikayeleri de doğrudur, biz bunu böyle mi kabul edeceğiz.

20 yıldır sizin davanızı savunan bir adamı zan altında bıraktınız

Siz Ak Parti'nin bir vekili olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na inanıyorsanız ben bir seçmen olarak neden inanmayayım?. Siz Meclis çatısı altında nasıl olur da Kemal Kılıçdaroğlu'nu referans olarak kabul edip 20 yıldır sizin davanızı savunan bir adamı zan altında bırakırsınız.