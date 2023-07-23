Kemal Kılıçdaroğlu'nu “Milliyetçi düelloya” davet ediyorum. Kim sahtekâr?

Sayın Kılıçdaroğlu,

Habertürk Spikeri Mehmet Akif Ersoy Beyefendi karşınızda biraz pasif kaldı, sorması gereken sorular onlar değildi, verdiğiniz cevaplarsa izleyenleri hiç tatmin etmedi.

Olabilir, yapılabilir, suç değil ki, öyledir, doğrudur gibi anti mert cevaplar cesaretin değil; kaçamağın emaresidir. Yayına çıkmak, boy göstermek değildir, partiniz ve liderliğiniz açısından hassas dönemde dürüstçe gidişatı paylaşmanız, fikrinizi açık ve net bir şekilde ortaya koymanız gerekirdi.

Eğer benim karşımda oturmuş, benim konuğum olmuş olsaydınız, o programın sunucusu ben olmuş olsaydım; size sormuş olduğum soruların cevabını almadan geçiştirilmeme, aklımla dalga geçmenize asla izin vermezdim. O kadar şeffaf, dürüst ve ilkelisiniz asıl şu soruların cevabını vermenizi bekliyorum:

"PKK ile yan yana bile gelmeyiz, PKK ile iş yapmayız, adını bile anmayız, PKK ile iş yapanın "Allah belasını versin!" diyen siz, madem öyle;

▪︎2023 seçimlerinden önce neden "Selahattin Demirtaş'a özgürlük" vaat ettiniz?

▪︎ Çocuk katili "Abdullah Öcalan'ın serbest kalmasını isteyen bize katılsın!" derken hiç utanmadınız mı?

▪︎ "CHP iktidarında yerel yönetim özerklik şartını mutlaka getireceğim." diyen siz değil miydiniz?

▪︎2021 yılında mecliste oylamaya sunulan "sınır ötesi terör operasyonu" için neden "hayır" oyu kullandınız?

▪︎PKK'nın silah bırakmayacağını ısrarla dillendirirken, neden Türk Silahlı Kuvvetlerine silah bırakması konusunda barış çağrısı yaptınız?

▪︎2023 seçimlerinden önce Murat Karayılan'ın sizin adaylığınızdan aldığı güçle: "Öcalan'ın serbest kalma vakti gelmiştir!" diyerek size verdiği desteği nasıl yorumlarsınız?

Firari PKK'lı Veysel Kestel'in ifadelerine göre “Sizin adaylığınız HDP tarafından destek görmüştü, sizin dışınızda bir aday olsaydı HDP destek vermeyecekti.” açıklamasını nasıl izah edersiniz?

▪︎HDP Ağrı eski Belediye Başkanı Sırrı Sakık'ın "Kılıçdaroğlu kapalı kapılar arkasında verdiği sözleri açıklamalıdır, seçimlerden sonra neler gerçekleşecek tüm bunları kamuoyu ile paylaşması gerekir." gerçeğini nasıl yok sayıyorsunuz?

▪︎Yıllardır canımızı yakan, evlatlarımıza kıyan, şehitler vermemize sebep olan, ülkemizin beka sorunu haline gelen PKK, neden sizin nazarınızda bir terör örgütü olamadı da 27 milyonun oyuyla seçilmiş liyakat sahibi, sevilen, dürüst, inançlı bir Cumhurbaşkanını sahtekar ilan ettiniz? “Başarı iktidar olmaktır!" diyen siz başarı göstererek iktidar olan Sayın Cumhurbaşkanını nasıl sahtekar diyebiliyorsunuz?

▪︎Şimdi siz çok mu dürüstsünüz? Şimdi siz çok mu namuslusunuz? Şimdi siz çok mu etik davranıyorsunuz?

15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ’yle ilişkisi bulunan KHK ile görevden alınanlara, görevlerine tekrar iade edileceğinin sözünü verdiniz. Zamanında Balyoz ve Ergenekon ile yargılananlara sahip çıkarken ne oldu da bunların tetikçiliğini yapan Yüksel Taşkın ve Sadullah Ergin gibi FETÖ ile iltisaklı kişileri partinizden aday gösterdiniz? Kamuoyunun bildiği bu icraatleriniz dışında FETÖ ile hangi karanlık pazarlıkları yaptınız?

2019 yerel seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti olarak 818 belediye 11. 309 meclis üyesi çıkarttı (%42,87) toplamda 20 milyon 574.371 (%44.33 oranında) oy almıştı.

Cumhur ittifakı ortaklarından MHP ise 169 belediye 3675 meclis üyesi (%17.82) çıkartmış toplamda 3 milyon 593. 574 (%10.37) oyla Cumhur İttifakı Türkiye genelinde %51.67 oy oranıyla Zafer kazanmıştı.

CHP ise 232 belediye 4320 meclis üyesi (%26.34) toplamda 13 milyon 980.640 (%30.12 oranı) oyda kaldı. Diğer ortaklarının durumu ise konuşmaya bile değmez.

▪︎Bugün Türkiye'de 11 İl CHP tarafından yönetiliyor diyerek İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin'in de altını çizerek övündüğünüz kendinizi hiçbir zaman zafere ulaştırmayan, lider olarak onurlandırmayan bir başarınız var. Kendi liderliğiniz ile girmiş olduğunuz tüm seçimleri kaybeden siz, partiniz adaylarının yerel seçimlerde gösterdiği başarıyı da mı kendinize mâl ediyorsunuz?

▪︎Size göre Cumhur İttifakı'nın kazanması karanlık bir devrin başlangıcı, bir ölüm kalım mücadelesiydi demokrasi açısından, peki neden seçim sonuçlarındaki yenilgiyi bu kadar kolay kabullendiniz?

- CHP'nin %48'lik oy almasını başarı olarak gören sizin derdiniz öyle bahsettiğiniz gibi ülkenin karanlığa gömüleceği, ekonomik sıkıntılardan nefes alamayacağı falan değilmiş, Cumhur İttifakı'nın sözde zararı hiç değilmiş. Sizin derdiniz, kendi cebinizde kalan %48 dilimindeki oy oranıymış. Yüzünüzdeki o lakayt gülümsemeyle verdiğiniz cevaptan bu anlaşılıyor yani Türkiye için öngördüğünüz sözde tehditler koskoca bir palavradan ibaretmiş.

▪︎"25 milyon insan; insan haklarından, demokrasiden yana oyunu kullanıyorsa demek ki orada bir umut vardır.” diyen siz yenilmediyseniz, kazandı saymadığınız 27 milyonun tercihine kaç umut sığar?

▪︎Demokrasi, insan hakları, özgürlük vadeden partiniz ve parti mensupları bugün korkudan konuşamıyor, daha parti içinde bir şeffaflık oluşturulamamış, adaleti sağlayamamışsınız, demokrasi kavramını içselleştirememişsiniz, tüm bu içten bozulmaya yüz tutmuşluğunuzla hala o koltukta oturuyor olmanız demokrasiye aykırı değil mi?

▪︎Ayrıca bu kadar demokrasiden, hürriyetten ve özgürlükten yana oluşunuz size, terör elebaşı Abdullah Öcalan'a ve Selahattin Demirtaş'a özgürlük vadederken; ittifak ortaklarınızla aynı milletten olan Kürt halkı içindeki; gözü yaşlı, ciğeri yanık bir şekilde evlat nöbeti tutan "Diyarbakır annelerinin" evlatları için neden hiçbir şekilde özgürlük vaadinde bulunmadınız, onların ailelerine kavuşmaları için bir söz vermediniz?

Ekrem İmamoğlu'nun partinizden önemli isimlerle yaptığı Zoom toplantısını tamamıyla izlemediğinizi beyan ettiniz ve dediniz ki: "Benim şahsımı ilgilendiren bir durum olmuş olsaydı, tamamını izlerdim partiyi ilgilendiren bir durum olduğu için hepsini izleme gereği duymadım." Bu açıklamanızı başlı başına bir fiyasko olarak gördüğümü söylemenin yanı sıra toplantıyı etik değerlere aykırı ve anormal görüyor, doğru bulmuyor ve etik olmayan bir tavır olarak nitelendiriyorsunuz. Ama disiplin yok, ceza yok… Sorunsallara karşı tepkiniz: olabilir, öyledir, doğrudur, yapılabilir gibi geçiştirici...

▪︎"Sağlıklı ve tutarlı bir şekilde eleştiri siyasetçiyi diri tutar.” diyen de sizsiniz. Bu disiplinsizliği parti içinde sorun olarak görmediğinizi ve başka bir cümlenizde sorun olduğunu söylediğiniz halde kan kusup kızılcık şerbeti içmiş ayağına yatmanız normal mi?

"Tekrarlanırsa gereğini yaparız, şimdilik uyardık!" cümlesini söyleyen de sizsiniz. Arası açık, uçuruma götüren beyanlar bunlar...

Bir diğer fiyasko ise; parti içerisinde etik davranmayan, problemlere yol açan, uyardığınız, tekrarlanırsa gereğini yapacağınızı söylediğiniz, zannınızca tutarsız Ekrem İmamoğlu'nu, yeniden İstanbul'da aday olarak görmek istemenizse akıllara zarar!

-Sizin için Etik nedir?

- Biz biliriz!

- Biz de bilmek isteriz efendim.

- Hayır siz bilemezsiniz!

▪︎Ahlaki meşruiyet var madem, sözde “sahtekârlık yapan birisinden Cumhurbaşkanı olur mu?” diyorsunuz; partiniz içinde etik kurallara aykırı davranan, ilkeleri çiğneyen, Genel Başkan'a darbe planı yapan birinin Belediye Başkanı olmasını yinelemeniz ahlâkî meşruiyet anlayışınızın bir gereği mi?

Demokrasiyi içselleştirmiş bir parti ama etik değerlere uyulmayan toplantılar, protestolar, hakaretler diz boyu...

Tanju Özcan Parti ilkelerine aykırı davrandı, disiplin kuruluna sevk edildi. Kendisine şahsi bir kızgınlığınız olmadığını söylüyor, partiye yanlış yaptığını iddia ediyorsunuz ama Tanju Özcan'ın tavrı sizeydi, sizin koltuğa yapışmanızla ilgili bir tepkiydi verdiği, başarısızlığınıza gösterdiği protestoydu!

▪︎Neden sizin adınızın geçtiği, size yönelik eylemleri, hiç kale almıyorsunuz?

Eğer gerçekten CHP'yi düşünüyor olsaydınız kendi belediye başkanlarınızın söylemlerine, eleştirilerine kulak tıkayarak, onları halkın karşısında itibarsızlaştırmazdınız.

Kendi başarısızlığınızı Yüzyıllık bir partiye mâl etmezdiniz.

▪︎Hiç inandırıcı gelmemekle birlikte 8 saat ortadan kaybolduğunuz Amerika ziyaretinizde, Washington'a gitmiş ve orada bulunan "Türk Evi'ni" Erdoğan ailesinin gökdeleni ilan etmişsiniz.

O ziyarette Amerika'daki teknoloji merkezlerini gezdiniz, Bilim Üniversitesi ile gururlandınız, dünyanın en saygın bilim adamlarını, profesörlerini tanımakla şeref duydunuz ve merak ettiniz Türkiye bunun neresinde diye?

▪︎İçine girdiğiniz ve ziyaret ettiğiniz ama gözlerinizi kör eden kininiz yüzünden göremediğiniz "Türk Evi" başlı başına Türkiye'nin bugün uluslararası alanda nerede olduğunun bir göstergesiydi.

Ama siz Amerikalılarla gururlanırken kendi ülkeniz için yapılmış böylesi anlamlı bir güzelliğe kör kaldınız!

CHP'de kriz falan yok, her şey normal seyrinde, neticede kimse aslını inkar etmiyor.

▪︎Su akar yolunu bulur diyorsunuz da akan su değil çamursa kime faydası olur ki?

CHP önce çamurdan arınmalı ki yolunu bulabilsin. Netice de başarılı olan lider olur. Başarı ise; bu millet nezdinde güzel ahlak ve çalışkanlıkla ölçülür. Hasılı yolsuza, yolsuzlara başarı nasip olmaz. Yolsuzluğun akarı da olmaz gideri de...

Vesselam.