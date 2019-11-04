SON DAKİKA
TSK ve MİTin operasyonuyla sözde Metina sorumlusu Müsluh İke öldürüldü! Müsluh İke İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı kategoride yayınladığı listede yer alan isim Haberin devamı.
HABER /  POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum atmalarına tepki!

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasıyla başlayan süreç bazı ilçe belediyelerinde de devam etti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu kayyum atamalarını doğru bulmadıklarını açıkladı.

HDP'nin terör örgütü PKK ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle görevden alınan başkanlarına Kemal Kılıçdaroğlu sahip çıktı. Terör örgütü PKK ile ilişkisi tespit edilen isimler tek tek görevden alındı ve yerlerine kayyum atandı.Kayyum atamalarına CHP'den tepki geldi.

Asla doğru bulmuyoruz

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kayyum atamalarını asla doğru bulmadıklarını bunun karşısında duracaklarını söyledi.

CHP Lideri, "Biz kayyum atamasını asla doğru bulmuyoruz. Bu belediye başkanları gittiler, savcılıktan iyi hal kağıdı aldılar, YSK bunların seçime girebileceğine karar verdi. Vatandaşın oyunu aldılar, geldiler; belediye başkanlığı yapıyorlar. Varsa bir suçları suçüstü yapın, soruşturma açın, sözde bağımsız mahkemelerin en azından karar vermesini bekleyin." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kızıltepe Belediyesine kayyum atandı Nilüfer Elik Yılmaz görevden uzaklaştırıldı
Beşiktaş'ta durağa dalan şoförün videosu: Öldürün beni
Rusya'dan "Suriye'de ABD konvoyuna SMO saldırdı" iddiası
Rıdvan Dilmen: Mesut Özil şu anki haliyle Fenerbahçe'ye gelmesin
AK Partili Atalay'dan o iddialara sert cevap
Kayserispor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ HABERLER
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Diyarbakır ve Kilis'te enerji ihaleleri
Vedat Muriqi'in penaltı beklediği pozisyonda kim ne dedi?
Emre Belözoğlu küfür etti mi? Güntekin Onay açıkladı
Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu
3600 ek gösterge son haberleri kimlerin maaşı artacak yeni bilgi
Yorumlar