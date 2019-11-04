Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum atmalarına tepki!

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasıyla başlayan süreç bazı ilçe belediyelerinde de devam etti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu kayyum atamalarını doğru bulmadıklarını açıkladı.

HDP'nin terör örgütü PKK ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle görevden alınan başkanlarına Kemal Kılıçdaroğlu sahip çıktı. Terör örgütü PKK ile ilişkisi tespit edilen isimler tek tek görevden alındı ve yerlerine kayyum atandı.Kayyum atamalarına CHP'den tepki geldi.

Asla doğru bulmuyoruz

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kayyum atamalarını asla doğru bulmadıklarını bunun karşısında duracaklarını söyledi.

CHP Lideri, "Biz kayyum atamasını asla doğru bulmuyoruz. Bu belediye başkanları gittiler, savcılıktan iyi hal kağıdı aldılar, YSK bunların seçime girebileceğine karar verdi. Vatandaşın oyunu aldılar, geldiler; belediye başkanlığı yapıyorlar. Varsa bir suçları suçüstü yapın, soruşturma açın, sözde bağımsız mahkemelerin en azından karar vermesini bekleyin." ifadelerini kullandı.