Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Katar'ın Borsa İstanbul'a ortak olmasına tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katar'a satılmasıyla ilgili, "Her şey satılıyor, yarın öbür gün 'Saray'ın yarısını sattık Katarlılara' derse kimse şaşırmasın" diye tepki gösterdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Demokrasi Meydanı programının konuğu oldu.

Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Koronavirüsle mücadele

Bilim kurulunun önerilerini dikkate almayan bir iktidarın bu felaketi önleme şansı zaten yoktu. 5 maskeyi dağıtmaktan aciz bir iktidar süreci yönetemez. Bakanlık ölüm oranlarını doğru bir şekilde tutmadı. Biz ölüm oranlarıyla ilgili elimizdeki verileri bakanlıkla paylaştık.

Katar'ın Borsa İstanbul'a ortak olması

Merkez Bankası'nın bütün birikimlerini sıfırladınız. Satacaklarını sattı şimdi elde avuçta ne varsa satıp gününün gün etmeye çalışıyor. Borsa İstanbul'un yüzde 10'unu kaça sattınız, bilinmiyor. Ne oluyor bu Katar aşkı. Bir kalemde 90 milyon dolar Katarlı şirketin borcunu sildiler. Her şey satılıyor, yarın öbür gün 'Saray'ın yarısını sattık Katarlılara' derse kimse şaşırmasın. Türkiye Varlık Fonu'nu niye kurdular, kime neyi nasıl satarız, bunun arayışı içindeler.

Bir de bunlar milliyetçi geçiniyorlar, memleketin satılmadık yerini bırakmadınız. Ülkeyi pazara döndürdüler. Her şeyi satıyorsunuz, satılmadık fabrika, arazi, banka, sigorta şirketi, saraylar, boğazda yerler kalmadı. Nereye kadar gidecek bu. Kimin malını satıyorsunuz siz? 83 milyonun malını satıyorsunuz kaça sattığınızı söylemiyorsunuz.

"Erdoğan yargıya talimat veriyor" iddiası

Yargıya talimatı Erdoğan veriyor. Trump, "papazı bırakmazsan başına gelenleri düşün" dedi, "bu can bu tende kaldıkça yargı bağımsızdır asla sana vermem" dedi, Trump'ın ikinci tweetinden sonra papazı serbest bıraktılar.

Adaletsizlikse bu ülkede adaletsizliğin şahı var. Siz 3.5 yıl bir adamı iddianamesiz içeride tutuyorsunuz. Bu adaletsizlik değil midir? Haksızlık karşısında susuyorlar ve haksızlığın sürmesini istiyorlar.