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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan il başkanlarına uyarı! Buna özen gösterin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlarıyla video konferans yolu ile bir toplantı gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, toplantıda il başkanlarını kullanılan üslup konusunda uyardı.

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Kılıçdaroğlu'nun burada yaptığı açıklamalar, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na bir uyarı olarak değerlendirildi.

İnanç tartışmalarına girmeyeceğiz
CHP Lideri, "İnanç işlerine, diyanet işleri, müftülük, kilise, cemevi bu tartışmaların hiçbirine girmeyeceğiz. Bu tartışmaların tamamen dışında kalacağız. Neden; herkesin inancına saygılıyız da ondan. Herkesin inancına saygılıysak bu tartışmalar sadece iktidarın tetiklediği ve tartışmalara taraf olursak bizim de maşa olduğumuz bir konu ortaya çıkar. Bu tartışmalara girmeyeceğiz.

Asker konularına da girmeyeceğiz
Asker, genelkurmay konuları, buraya da girmeyeceğiz. En başından beri 'Camiye, kışlaya ve yargıya siyaset girmeyecek' dedik. Dolayısıyla bizim tartışmaya gireceğimiz alan esnafın, çiftçinin, KOBİ'nin sorununu tartışacağız, çevrenin sorununu tartışacağız. Yani doğrudan vatandaşı, halkı ilgilendiren ve bir sorunla karşı karşıya kalan bizden çözüm bekleyen vatandaşın sorununa kilitleneceğiz ve ona çözüm üreteceğiz.

Negatif dil kullanmayın
Negatif dil kullanmamaya da bütün il başkanlarımızın çok özen göstermesi lazım.

Türkiye bölgenin en güçlü devletidir deyin
Kullanacağımız dil şu; Türkiye bölgenin en güçlü devletidir, Türkiye bütün bu sorunları aşma kapasitesine sahiptir." ifadelerini kullandı.

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