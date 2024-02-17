Kemal Kılıçdaroğlu'ndan esnafa ziyaret!

CHP'nin eski genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyaretine ait fotoğraflar sosyal medyadan paylaşıldı. Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki yazılar dikkat çekti.

Abone ol

CHP'de genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık serüveni son buldu. Ancak Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz kasım ayında yapılan kurultayın ardından Ankara'da bir ofis açtı ve orada görüşmeler yapmaya başladı.

Kılıçdaroğlu, son olarak Ankara Yıldız Oto Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. Sanayi sitesinde bulunan esnafla kahvaltıda buluşan Kılıçdaroğlu'na, yakınındaki isimlerden Bülent Kuşoğlu da eşlik etti. Ziyarete ilişkin görüntüler ise Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapmış olan Barış Bozkurt tarafından paylaşıldı.

Bozkurt'un paylaştığı fotoğrafta, Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki yazılar ise dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki ilk yazıda, "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz." cümlesi görüldü.

Sol taraftaki yazıda ise Ekrem İmamoğlu'nun seçim sloganı olarak lanse edilen 'Her şey çok güzel olacak' cümlesi yer aldı.