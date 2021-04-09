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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Türkiye lebalep hasta

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs tablosunu sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Milletin cebine kastettiğin yetmedi, artık canına da kastediyorsun Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye lebalep hasta" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı güncel koronavirüs verilerine göre semptom gösteren 2 bin 316 hastayla birlikte 55 bin 941 yeni vaka tespit edilirken 258 kişi hayatını kaybetti. Düne göre hasta sayısı, yeni vaka sayısı ve ağır hasta sayısında artış yaşandı.

"Türkiye lebalep hasta!"

Bakanlığın açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı etiketleyerek bir mesaj paylaştı. CHP lideri, mesajında “Milletin cebine kastettiğin yetmedi, artık canına da kastediyorsun Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye lebalep hasta!” ifadelerini kullandı.

Yeni vaka sayısında bir haftada 16 binlik artış

Türkiye’de Covid-19 vaka sayısındaki artış dikkat çekiyor. 8 Nisan itibarıyla 304 bin 492 testte 55 bin 941 vaka tespit edildi. 31 Mart tarihinde vaka sayısı 39 bin 302 olarak açıklanmıştı. Bir haftada günlük vaka sayısındaki artış 16 bini geçti.

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