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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Seni bekliyorum

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Seni bekliyorum

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Daha 2023 seçimlerinde adaylarının kim olduğu belli değil." sözlerine cevap verdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta esnaf ziyaretinde bulundu. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün partisinin grup toplantısında yaptığı "Daha 2023 seçimlerinde adaylarının kim olduğu belli değil. CHP'nin kendi içindeki adaylık mücadelesi kavgaya dönüşmüş durumda" açıklamaya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Seçim tarihini belirlesin, biz adayımızı belirleyeceğiz. Hem seçim tarihini belirlemiyor hem 'adayınız kim?' diyor. Adayımızı açıklamamız için senin 'Ben erken seçimi getiriyorum, sandığı getiriyorum, bay Kemal gel oy kullan' demesini bekliyorum. Söylemiyor" ifadelerini kullandı.

Biz de sütten çıkmış ak kaşık değiliz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyarette bulunduğu Zonguldak'ta Muhtarlar, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuşma gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu konuşmasında 'helalleşme' çağrısını yineleyerek, "Bizim de yanlışlarımız oldu. Biz de sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Hatamız, eksiğimiz, yanlışımız oldu. Onları telafi etmeye çalışıyoruz. Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Kimin derdi varsa onunla dertleşiriz." diye konuştu.

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