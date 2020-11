Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili değerlendirmesinde devletin aile şirketine dönüştüğünü iddia ederek, "Sorumlusu damat mıdır hayır bu işin sorumlusu Erdoğan" dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin haftalık grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Berat Albayrak'ın sürpriz istifası vardı. Hedefine Erdoğan'ı alan Kılıçdaroğlu, "Damadı feda ederek buradan kaçınamazsınız. Veziri verip şahı kurtaramazsınız." dedi.

Instagram hesabından istifa kararını duyuran Albayrak olayı ile ilgili ne diyeceği merak edilen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Albayrak'ı en çok eleştirenlerden birisi de benim"

Berat Albayrak'ı en çok eleştirenlerden birisi de benim. Hazine'den sorumlu, ülke felaket durumda, kasa tamtakır ama ortalıkta pembe tabloyla kamuoyuna sunuş yapılıyor. Bu doğru değildi. Gerçekleri milletin bilmesi gerekiyordu.

İktidarın basiretsizliğini görünce onlara yol gösterdik. Daha 2018 Ağustos'unda bu iş böyle yürümez diye 13 madde halinde saydık. Kriz varsa kavga etmenin mantığı yok. Milyonların işsiz kaldığı bir süreç.

Siyasi parti devlet değildir, siyasi parti ne zaman ki ben devletim diyorsa o zaman sorunlar başlar. Tek adam rejimi bir kişinin 'ben devletim' dediği rejimdir. Tek adam rejiminin ülke için felaketler üreteceğini hep söyledik.

Medya ve MHP'ye tepki

Sayın Albayrak, damat istifa etti. Gerçekten istifa etti mi, etmedi mi? Uzun bir sessizlik. Ona koşulsuz destek veren bütün değerlerini kaybeden MHP'de büyük bir suskunluk. Bir kişi 'ben istifa ettim' diyor. Medyaya bakıyorsunuz 17 saat geçtiği halde 1780'den sadece 5'i istifayı veriyor. Havuz medyasında tık yok. 27 saat sonra istifa dolayısıyla açıklama yapıldı.

Kurtuluş savaşı veren devlet işte böyle yönetiliyor. Eğer Türkiye'yi anonim şirket gibi yönetirseniz sonuç bu olur. Her anonim şirketin ordusu mu var istihbaratı mı var? Özel politikaları mı var.

Kayınpeder-damat ülkeyi yönetiyorlar. Aralarında bir kavga çıkmış herkes diken üstünde. Havuz medyasının ağzına bant çekilmiş. Tek kelime edemiyorlar. Siz gazeteci misiniz ya? Kalemini satan insandan gazeteci olur mu?

"Bu işin sorumlusu bir kişi, Erdoğan"

Ülkemiz için hayırlı bir iş. En azından bir damat kayınpeder olayından kurtuldu Türkiye. Ama arkasındaki gerçekler ne bilmiyoruz. Hangi gerekçelerle istifa edildi bilmiyoruz. Sorumlusu damat mıdır? Hayır. Bu işin sorumlusu bir kişi, Erdoğan.

"Veziri verip şahı kurtaramazsınız"

Dünya Merkez Bankası'ndaki açığı biliyor. Sen yeni öğrendiysen o daha büyük bir felaket. Devletin bir aile şirketine dönüştürüldüğünü hepimizin kabul etmesi lazım. Damadı feda ederek buradan kaçınamazsınız. Veziri verip şahı kurtaramazsınız.

Berat Bey'in yaptığı açıklama da ilginç. At izi it izine karıştı diyor. Yıllardır bakanlık yapıyorsun. Yanında kayınpederin. Öve öve bitiremiyordun. Ne oldu da at izi it izine karıştı? Belki önümüzdeki günlerde Berat Bey çıkıp ayrıntılı açıklama yapar."