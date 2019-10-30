Kemal Kılıçdaroğlu'dan grup toplantısında ABD'ye sert tepki! - Canlı Yayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Kılıçdaroğlu ABD Temsilciler Meclisinin dün onayladığı skandal sözde Ermeni soykırımı tasarısına sert tepki gösterdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Cumhuriyetimizin 96. yılını görkemli bir şekilde kutladık. Herkese minnet ve şükran borçluyuz. Nur içinde yatsınlar mekanları cennet olsun. Elbette cumhuriyet yoksulluk içinde kuruldu.

Cumhuriyet’i kurduk ama onu demokrasiyle taçlandırmamız gerekiyor. Anayasa değişikliğiyle rejim değişmiş, Cumhuriyet’te geri adımlar atılmıştır. TBMM’yi bugün atamayla gelen kişiler temsil etmektedir. Madem demokrasi diyoruz, o zaman neden bazı durumlarda Türkiye Cumhuriyeti’ni seçimle gelen değil de atamayla gelen birisi temsil eder?

ABD'nin sözde tasarısına sert tepki

Amerikan Kongresi’nde sözde Ermeni soykırımı ile ilgili bir yasa tasarısı var. Önümüzdeki süreçte gelecek. Her ülkenin tarihinde acı olaylar vardır. Hiçbir ülke benim tarihimde acı olaylar olmamıştır diyemez.

Ama tarih siyasetçilerden son tarihçilerin işidir. Tarihte yaşanan acı olayları günümüze taşıyıp onu siyaseten intikam alma aracı haline getirirseniz bu olmaz. Bu hiçbir ülkeye yakışmaz. Rahmetli Ecevit döneminde Ermenistan’a çağrı yaptı. Sizin tarihçilerinizle bizim tarihçilerimiz bir araya gelip bunu incelesinler. İntikam alırım bak Ermeni olaylarını tekrar gündeme getiririm’ derseniz bu doğru değildir. Bunu asla ve asla doğru bulmuyoruz