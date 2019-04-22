Kemal Kılıçdaroğlu'a saldırı! O anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Ankara Çubuk'ta CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan saldırıda bir kadının eline aldığı kaya parçasını Kılıçdaroğlu'nun aracına fırlattığı görülüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından saldırıya uğradı.
Yeni görüntüler ortaya çıktı
Güvenlik güçleri, Kılıçdaroğlu'nu çevredeki bir eve götürdü. Ardından bu evden zırhlı araçla çıkarılan CHP Lideri, Genel Merkez'e geçti. Bugün olay anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı.
Büyük bir taş ile araca defalarca saldırıyor
Görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun aracı bir grup tarafından taşlanıyor. Bu esnada bir kadın eline aldığı büyük bir taş ile araca defalarca saldırıyor.