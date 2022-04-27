BIST 2.420
DOLAR 14,82
EURO 15,71
ALTIN 902,52
HABER /  POLİTİKA  /  CHP
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Kemal Kılıçdaroğlu yine sözlerini tekrarladı: Ya beraber yürüyelim ya yolunuz açık olsun

Kemal Kılıçdaroğlu yine sözlerini tekrarladı: Ya beraber yürüyelim ya yolunuz açık olsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü 12 dakika süren grup toplantısında partililere seslenerek "Ya şimdi bana katılın, ya da yolumdan çekilin." sözleri için açıklama yaptı.

Abone ol

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazetecilere yaptığı açıklamasında dünkü yankı uyandıran grup toplantısı konuşması için sorulara cevap verdi. 

-Vatanına bağlı bütün kesimleri yol arkadaşım olarak kabul ettim ve çağrı yaptım. Vatanını satanlarla kavga etmemiz lazım dedim doğru mu doğru. 

-Yurttaşlarımı uyarmak zorundayım. Allah aşkına bana söyler misiniz milyonlarca çocuğun karanlığa mahkum edildiği ülkede ben ne söyleyeyim? Bu çocuklar nasıl okula gidiyor, nasıl besleniyor, nasıl banyo yapıyor? Ben onların yaşadığı dramı yaşamak zorundayım o konuşmayı yapmak için. Ben o dramı yaşadım ve o konuşmayı yapmak benim hakkım.

-Açık ve net Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yoktur. Var olan iktidar çözemez. Bu sorunun çözümünün tek yolu var demokratik yollarla sandığın gelmesi. Bu nedenle arkadaşlarıma söyledim, yol arkadaşı olmak istiyorsanız buyrun gelin beraber yürüyeceğiz, eğer mevcut düzenden memnunsanız yolunuz açık olsun, ayrılın.

Gazetecilerin "Yalnız bırakıldığınızı mı düşünüyorsunuz sorusuna Kılıçdaroğlu "Hayır. Geniş kitleleri yanıma çekmeye, kitlelerin sözcüsü olmak için yaptım açıklamayı." dedi

Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin

Kemal Kılıçdaroğlu dünkü toplantıda şunları söylemişti:
-Yol arkadaşlarıma sesleniyorum, bu engerek ve çıyanlarla çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın olacaktır. Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Ya şimdi bana katılın, ya da yolumdan çekilin.

İlgili Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti iddiası CHP kulislerinde konuşuluyor Kemal Kılıçdaroğlu: Ya bana katılın ya yolumdan çekilin! Kemal Kılıçdaroğlu konuşma metnini bıraktı: 'Yumruklarımı sıkılıyorum yolumdan çekilin'
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji ve uzmanlardan uyarı geldi! Yaz havası bitiyor kar bile yağacak İstanbul, Karabük, Sivas...
Foto Galeri Meteoroloji ve uzmanlardan uyarı geldi! Yaz havası bitiyor kar bile yağacak İstanbul, Karabük, Sivas... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener'den Gezi savunması! 'Karşılarında  dimdik duran çapulcuları da olacak'
Meral Akşener'den Gezi savunması! 'Karşılarında  dimdik duran çapulcuları da olacak'
Akkuyu NGS'de kıyı tesislerinin inşasında bir aşama daha tamamlandı
Akkuyu NGS'de kıyı tesislerinin inşasında bir aşama daha tamamlandı
Kabus Beylikdüzü'nde geri döndü hava ısındıkça geleceği söylenmişti
Kabus Beylikdüzü'nde geri döndü hava ısındıkça geleceği söylenmişti
Resimli, ayetli Kadir gecesi mesajları 2022 Kadir gecesi dualı tebrik sözleri
Resimli, ayetli Kadir gecesi mesajları 2022 Kadir gecesi dualı tebrik sözleri
Antalya'da 7 bin 500 TL maaşla 8 saat çalışacak şoför bulunamıyor
Antalya'da 7 bin 500 TL maaşla 8 saat çalışacak şoför bulunamıyor
Türk Kızılay'dan 500 bin kişiye bayram desteği
Türk Kızılay'dan 500 bin kişiye bayram desteği
Kadir gecesi ibadetleri neler yapılır Diyanet Kadir gecesi yapılacaklar neler?
Kadir gecesi ibadetleri neler yapılır Diyanet Kadir gecesi yapılacaklar neler?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı: Fırsat gecesidir
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı: Fırsat gecesidir
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile maske genelgesi işte detaylar! Bir ayrıntı dikkat çekti
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile maske genelgesi işte detaylar! Bir ayrıntı dikkat çekti
Esenyurt’ta bulunan olaylı sitede eski ve yeni yönetim birbirine girdi, silahlar konuştu
Esenyurt’ta bulunan olaylı sitede eski ve yeni yönetim birbirine girdi, silahlar konuştu