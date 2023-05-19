Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ görüşmesi başladı

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki kritik görüşme başladı.

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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur seçimlerindeki tavrının konuşulması bekleniyor.

Özdağ görüşmeyi kendisi duyurmuştu

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın hangi ittifakı destekleyeceği merak konusu olurken; önceki akşam Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini kendisi duyurmuştu.

Oğan kararını bugün açıklayabilir

Öte yandan cumhurbuşkanlığı ilk tur seçimlerinde yüzde 5,17 oy alan Sinan Oğan, ikinci tura ilişkin alacağı kararı bugün açıklayabilir.