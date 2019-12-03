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Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor! Canlı yayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-Man Adası belgelerini yeniden hatırlattığı için Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Man Adası'yla ilgili söylediğim her cümle ve belge doğru, zaten hiç kimse belgeleri yalanlamadı.

- ​Yeniden tazminat davası açacaklar, açmazsanız namertseniz, açmazsanız. Bütün davaları kazanacağım, bütün davaları.

Ayrıntılar geliyor...

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