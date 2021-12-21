Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulunuyor.

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Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

"Hepimiz güzel bir Türkiye'de huzurla yaşamak isteriz. Her evde bereket olmasını isteriz. İnsanların gururla yürümesini isteriz. Türkiye'nin dünyaya örnek olan davranışlar sergilemesini isteriz. Ülkeyi yöneten siyasetçilerin eleştirilere sabırla bakmasını isteriz. Hepimizin ortak arzusu bu. Hangi inançtan, kimlikten olursa olsun herkes bunu ister.

Devleti yönetmek ayrıdır, devlet denen kuruma saygı gösterilerek yönetilir. İktidarın adalete, anayasaya, kanunlara, kuvvet ayrılığına uyması lazım. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğuna inanması lazım. Ancak böyle devlet adaletle yönetilir. Ama alana çıktığınızda karamsar bir tablo görüyorsunuz.

Hafta sonu belediye başkanlarımızla Kayseri'deydik. Orada belediye başkanımız yok diye orayı seçtik. Halk demokrasi kültürümüzü görsünler istedik. Belediye başkanlarının halkına nasıl hesap verdiklerini görsünler istedik. İhaleleri nasıl yapıyoruz görsünler istedik. Yaşanan ekonomik buhran nedeniyle kış aylarında vatandaşlar perişan. Önce hükümete çağrı yaptık, zammın altında insanlar ezilir, kara kış fonu kurun, destek verin fakire fukaraya, benim değil senin oyun artacak dedim; yapmadılar. Ama biz belediye başkanlarımıza çağrı yaptık. Sağ olsunlar belediye başkanlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Belediye başkanlarıma teşekkür ederim, baskılara rağmen tarih yazıyorlar. 3 Kasım - 17 Aralık arasında 80 bin 450 aileye nakit yardımı yapılmış. 455 bin 630 aileye gıda yardımı yapılmış. Isınma yardımı yapılmış... 210 binden fazla öğrenciye eğitim ve kırtasiye yadımı yapılmış.

Doğruyu biz yapıyoruz. Bizi gör o zaman kardeşim. Yanlışın faturası doğrudan yönettiği vartandaşa çıkıyor. Ona bakmak lazım.

Kayseri'de, ticaret odasını ve sanayi odasını ziyaret ettik. Sorunları dinledik, çözümlerimizi anlattık. Önünü göremiyorlar, biliyoruz.