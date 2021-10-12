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Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor

Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulunuyor:

Osman Kavala ve Demirtaş neden hapishanede?

Adalet istiyoruz kendi ülkemizde. Kendim için istemiyorum, 83 milyon adına adalet istiyorum. Masum insanların kin ve intikam duygusuyla hapishanede tutulmasını istemiyorum. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, askeri öğrenciler, adaleti arayan avukatlar neden hapishanede? Türkiye'nin bir yol temizliğine ihtiyacı var. Kin ve öfke ile devleti yönetmeyeceğiz.

Kağıt işçilerine operasyon

Çalışmak kadar, evine helal ekmek götürmek kadar değerli bir şey yoktur. Herkes çok güzel işlerde çalışmak ister ama bazen insanlar zorunlu olarak belirli alanlarda çalışmayı göze alırlar. Çöplerden kağıt toplayan gencecik fidan gibi evlatlarımız, kağıt topluyorlar. Bunları bir yerde depolayıp satıyorlar. Elde ettikleri gelirle evlerine bakıyorlar. Bunların üzerine baskı kurulmaya başlandı. Depoları basıldı, biriktirdikleri ellerinden alındı, satıldı başkalarına para verildi. Bunlarda ahlak var mı? Benden önce randevu istediler, ben gittim. Hırsızlık, yolsuzluk yapmıyorlar, vergi cennetlerinde hesap açmıyorlar.

3600 ek gösterge

Toplumun her kesimine hitap ediyoruz. 3600 ek göstergeyi yıllardır söylüyorum. Yıllardır söyledim. Tıpkı emeklilere iki maaş ikramiye gibi. Sonunda Erdoğan, '3600 ek göstergeyi vereceğim' dedi. Demek ki sözümüzü dinlemeye başladı.

2018'den bu yana 41 ay geçmiş. 2022'de yapacağız diyor. Niye şimdi yapmıyorsun kardeşim Meclis açık. Niye getirmiyorsun? Yine başka bir gerekçe uyduracak vaadinden kaçacak. Artık seni kimse seçmeyecek sen kusura bakma.

Beşli çeteye gelince eli çok bereketli. Buradan söylüyorum herkes dinlesin. Öğretmen, sağlık çalışanı, polisler, din görevlileri, infaz koruma memurları bunların tamamına 3600'yü vereceksiniz. Vermezseniz söke söke alacağız.

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