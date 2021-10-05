Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin haftalık grup toplantısında konuşuyor.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor:

Biz güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz derken ana felsefemiz bu. Milletvekili, milletin vekili olmalı. Milletvekili ahlaklı olmalı. Adamına göre karar veren milletvekili olmamalı. İnşallah iktidar olacağız, ilk çıkaracağımız kanun siyasi ahlak kanunudur. Bu parlamentoda ahlak olmazsa olmazımızdır.

Uyuşturucu baronlarıyla ilgili iktidara suçlama

Vergi cennetlerinin bir kararnameyle açıklanması lazım. 2006'dan beri bu kararname çıkmıyor. Neden? Uyuşturucu baronlarının paraları için, rüşvet paraları için çıkmıyor. Uyuşturucu paralarını oradan getireceksin meşruiyet kazandıracaksın.

"Yağmur gibi zamlar gelecek" iddiası

Kara kış geliyor. Kara kış ekonomisi yaşayacağız. İnsanlar faturalarını ödeyemiyor. Büyük sıkıntı içindeler. Daha zamlar gelmedi... Kara kışta göreceksiniz Erdoğan'ın ekonomisini, milleti nasıl perişan ettiğini. Yağmur gibi zamlar gelecek.

Erdoğan'a market alışverişi eleştirisi

Erdoğan, milletin gözünü boyamak için Tarım Kredi Kooperatifleri'nin marketine gidiyor, "Fiyatlar gayet uygun" diyor. Sana göre uygun. Sen bedava yaşıyorsun zaten. Sen acaba ayda 2 bin 825 lira aylık alan bir asgari ücretlinin nasıl geçindiğini biliyor musun? Bu kişi ayrıca vergi ödüyor. Açlık sınırı da 3 bin 49 lira.

Erdoğan cebinden parayı çıkarıp ödüyor. Bin küsur lirayı ödüyor, "Fiyatlar gayet uygun" diyor. Sen milleti mi kandırıyorsun, fiyatların ne olduğunu bilmiyor musun?