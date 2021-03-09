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Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulunuyor.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor:

Levent Gültekin dün akşam saldırıya uğradı. Saldırıya tepki veren öncelikle iki kadın. O iki kadına da yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten olağanüstü bir şey. Düşüncelerini özgürce yazan, kalemini satmaz, kendi düşüncelerini televizyonlarda özgürce ifade eder. Ama bir gazetecinin düşüncelerini açıkladı diye dövülmesi asla kabul edilemez.  Kendisi "tehdit alıyordum, memleketim adına üzülüyorum" diyor. Saldırıyı yapanlar elini kolunu sallayıp sokaklarda geziyorlarsa bu eylem planının da bir işe yaramadığı anlaşılmıştır. 

Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'e verilen cezalara tepki

Müyesser Yıldız, İsmail Düker… İkisi de ceza aldılar. Özellikle Müyesser Hanım uzun süre cezaevinde kaldı. Olmayan belgeden ve olmayan devlet sırrından ötürü yargılandılar ve mahkum edildiler. Eylem planının açıklanmasından hemen sonra böyle bir tablo ortaya çıkması acı. 

Çiftçilerin faiz borcu silinecek sözü

Buradan çiftçilere sesleniyorum. Size verilen sözü tutmuyorlarsa sandıkta gerekli derse vermek zorundasınız. Faizlerin tamamını sileceğiz. Bunlar yapamazlar ama biz yapacağız. Bunlar tefecilere çalışır biz alın terine, emeğe çalışacağız.

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