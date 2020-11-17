CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konularda açıklamalar yapıyor.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor:

Ekonomik bir buhran var, hukuk buhranı var. Çözülmesi mi gerekiyor, çözülmesi gerekiyor. Kim çözecek? Siyaset kurumu çözecek. Her ortamda şunu söyledik. Eğer ekonomide veya hukukta bir sorunu çözecekseniz ve o çözüm milletin hayrına olacaksa CHP olarak biz Meclis'te elimizi kaldıracağız ve evet diyeceğiz, engellemeyeceğiz. Fakat ısrarla sadece söylemde kalan sözler var. Gerçeğe dönüşmüyor. Yasaya dönüşmüyor. Herkes beklenti içinde nasıl çözülecek diye.

"Bir devlet aile şirketi gibi yönetilemez"

Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Çözecek irade de vardır, kapasite, birikim ve liyakat de vardır. Ama bir kişi ben her şeyi çözerim, benim çözmem lazım diyorsa olmaz. Bir devlet aile şirketi gibi yönetilemez. Devleti yönetmek için bilgiye, birikime, liyakate ihtiyacınız var.

"Sadece çözümlerimizi anlatacağız"

Ekonomide veya hukukta reform yapacaksan nasıl yapacağını anlatacağız. Milletvekillerimizin hazırladığı KOBİ raporlarını özetledim. Çözümleri de ifade edeceğiz. Neden çünkü iktidar konuşamıyor. Görev bize düşüyor. Arkadaşlarımız 81 ile gitti. Herkesle konuşuldu. Şimdi arkadaşlarımızı görevin ikinci etabı bekliyor. Yine 81 ile gideceğiz bu kez sadece ve sadece çözümlerimizi anlatacağız. Kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede nelerin yapılması gerekir tek tek belirledik.

'Acı reçete' tepkisi

Daha 15 gün önce ‘ekonomi pik yapıyor’ diyenler, 15 gün sonra ‘millete acı reçeteyi vereceğiz’ diyenler bunlar değil mi? 10 milyon 287 bin işsizimiz var. Cumhuriyet tarihinde işsizlik rekorunu kırdık. İşsizlik sigortasından para alanlar 225 bin kişi. Merkez bankasında dolar, rezerv eksi 54 milyon dolar.

‘100 bin TL’niz olsa, döviz olarak mı, TL olarak mı tutarsınız?’

“Anket yapılmış soru şöyle; ‘100 bin TL’niz olsa, döviz olarak mı, TL olarak mı tutarsınız?’ Seçmenin 55.9’u ‘döviz olarak tutarım’ demiş. ‘Döviz olarak tutarım’ diyenlerin AK Parti seçmenin yüzde 32’si, MHP seçmeninin yüzde 41’i ‘dolar olarak tutarım’ demiş.