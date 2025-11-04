Kemal Kılıçdaroğlu ofisini boşalttı

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bulunan çalışma ofisini boşalttı. Kılıçdaroğlu'nun yeni bir ofise taşındığı iddia edildi.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay seçimlerinde Özgür Özel'e karşı kaybetmesinin ardından tuttuğu Ankara’daki çalışma ofisini bugün boşalttı.

MUTLAK BUTLAN RED KARARI SONRASI TAŞINMA DİKKAT ÇEKTİ

Kılıçdaroğlu'nun 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38’inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemi ile açılan davanın mahkeme tarafından geçtiğimiz hafta reddedilmesinin ardından ofisi boşaltması dikkat çekerken, Kılıçdaroğlu’nun mevcut ofisinin satıldığı ve Mustafa Kemal Mahallesi’nde yeni bir ofis tutulduğu iddia edildi.

Kılıçdaroğlu’nun çalışmalarına yeni ofisinde devam edeceği öğrenildi.