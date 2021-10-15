Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na 'baskın'a gidiyor! 'Yok öyle istediğin gibi...'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün 'ihanetini unutmayacağım' dediği Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğl'na gidiyor. Bugün saat 15:30'da Merkez Bankası'na gideceğini duyuran Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kara Kış Fonu" kurması çağrısı yaptı

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıklama yaparak bugün saat 15:30'da Merkez Bankası'na gideceğini duyurdu. Kılıçdaroğlu dünkü paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun gece yarısı görüşmesini eleştirip, "bu ihanette sorumluluğu gitgide artıyor. Unutmayacağım bunu" diyerek Kavcıoğlu'nu hedef almıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dolar rekorlar kırıyor. Motorin ve benzine yine zam geldi. Sebep olduğun bu rezaletin milleti ezmesini daha fazla izleme Erdoğan, Kara Kış Fonu'nu kur! Ayrıca bugün 15.30’da Merkez Bankası’na gideceğim. Yok öyle istediğin gibi at koşturmak. Biz varız ve mücadele edeceğiz." dedi.

Kavcıoğlu'na: Bu ihanette sorumluluğu artıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dünkü paylaşımında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu ihanetle suçlayarak şunları söylemişti: "Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı el ele verdi, halkımızı fakirleştiriyorlar. Bu açıkça millete zulümdür. Şunu da söyleyeyim, Merkez Bankası Başkanı’nın bu ihanette sorumluluğu gitgide artıyor. Unutmayacağım bunu!"