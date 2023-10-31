Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Hiçbir güç cumhuriyet ve demokrasiyi engelleyemez"

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık. Yıl sonuna kadar etkinliklerimiz devam edecek. Belediye başkanlarımız sürdürecek. Akşam saatlerinde eski Meclis'ten Anıtkabir'e kadar yürüyüş gerçekleştirdik.1 milyon 182 bin ziyaretçiyi Anıtkabir kabul etti. Artık öyle noktadayız ki hiçbir güç cumhuriyet ve demokrasiyi engelleyemez. Biz Cumhuriyet'i yokluklar içinde kurduk. Yüz yıllık mücadeleyi her tarafında fabrikalar kuran Türkiye'yi, 8 yıl sonra Kayseri'den kalkan uçağın Ankara'ya indiği Türkiye'yi nasıl görmezsiniz? Cumhuriyet'in kuruluş yılları ile bu dönem arasında çok farklar var. Bunlar koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni devletini borç batağına sürüklediler. Bunlar kapı kapı dolaşıyor bir yerden para bulabilir miyiz diye. Yalvarılır mı üç beş kuruş için. Borcun faizi ana parayı geçmiş durumda. Böyle batak görülmemiş. Cumhuriyet'i kuranlar ülke için mücadele edenler yolsuzluklarla mücadele edenler.

Cumhuriyet'i kuran yiğit insanlar hiç bir gücün önünde boyun eğlediler. Onlar mal varlıkları ile tehdit edilmediler. Onlar Milli Kurtuluş Savaşı'nı bu Meclis'ten yürüttüler. Geldiğimiz hale bakın burası sarayın noteri gibi çalışıyor. Oradan bir talimat burada tüm eller kalkıyor. Bunlar egemen güçlerin talebi üzeri, onların tehditleri üzerine geri kabul anlaşması yaparak Türkiye'yi göçmen deposu haline getirdiler. Erdoğan eskilere giremiyor. Ne diyecekler?

Nasıl bir Cumhuriyet? Herkesin yasalara uyduğu Cumhuriyet. Yargı kararlarının koşulsuz uyguladığı Cumhuriyet. Can Atalay hangi gerekçe ile içeride. Yargı talimatla karar aldı. Emsal kararlar olmasına rağmen talimatla karar aldı.