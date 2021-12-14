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Kemal Kılıçdaroğlu: İttifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olurum

Kemal Kılıçdaroğlu: İttifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olurum

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nda bulunan diğer partilerin kabul etmesi halinde cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi. CHP lideri konuyla ilgili, "İttifak kabul ederse onur duyarım." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu.

Işık, Kılıçdaroğlu'na "Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor musunuz?" diye sordu. Işık'ın sorusu üzerine Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili ilk kez net bir açıklama geldi.

"İttifak kabul ederse aday olmaktan gurur duyarım"
Kılıçdaroğlu konuyla ilgili, "İttifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmamda bir sorun yok. İttifak liderleri bu konu hakkında hiç konuşmadık. Eğer ki ittifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım. Bir araya gelip oturup karar vermemiz lazım." dedi.

"Akşener Başbakanlığa yakışır"
Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusuyla ilgili diğer ifadeleri şu şekilde:

"İttifakın kendi içindeki özel görüşmeleri kamuoyu ile paylaşmak kolay değil. Akşener, başbakanlığa yakışır. Deneyimi vardır. Bakanlık da yapmıştır. Yetkilerin bir kişide toplanması asla ve asla doğru değildir. Evde eşimizle, çocuklarımızla bir karar alırken konuşuruz. Köyde muhtar ve ihtiyar meclisi var. biz koskoca devleti bir kişiye teslim ettik."

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