Kemal Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan görüşecek! Masadaki konu...

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, bugün saat 13:00’te CHP Genel Merkezi’nde bir araya gelecek. Görüşmede "Seçim güvenliği" konusu konuşulacak.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan bugün CHP Genel Merkezi’nde görüşecek. Saat 13:00’te planlanan kritik görüşmede 'Seçim güvenliği' konusunun ele alınacağı öğrenildi.

Oğan, dün yaptığı açıklamada yabancı uyruklu kişilerin e-Devlet'ten isim değişikliği yaptığını belirtmiş, seçim güvenliğinin Türkiye'nin en önemli meselesi olduğunu savunarak tüm cumhurbaşkanı adalarına çağrı yapmıştı. Oğan, "Seçim güvenliğini azıcık olsa önemsiyorlarsa bir araya gelip seçim güvenliğini konuşmamız lazım" demişti.