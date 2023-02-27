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Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener sürpriz zirvesi 2 saat sürdü! İşte kulislere ilk sızan bilgiler

Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener sürpriz zirvesi 2 saat sürdü! İşte kulislere ilk sızan bilgiler

CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sürpriz zirvesi 2 saat sürdü. İşte iki saatlik toplantıyla ilgili kulislere düşen ilk bilgiler...

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CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Akşener'in yaklaşık iki saat süren görüşmeleri sona erdi. Halk TV muhabiri Şeyma Paşayiğit, Kılıçdaroğlu'nun yakın kurmaylarına görüşmenin 'iyi geçtiğine' dair bilgi verdiğini aktardı. Görüşmede, iki partinin sorunlarının ve cumhurbaşkanlığı adaylık konusunun gündeme gelmesi bekleniyordu. Öte yandan 2 Mart'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde Millet İttifakı toplantısı gerçekleştirilecek.

Sürpriz zirve öncesi neler oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Fox TV canlı yayınında, CHP'li bazı isimleri topa tutmuş, Ekrem İmamoğlu'na verdiği desteği eleştiren CHP'liler için, "Bunların hepsi saçmalık, ahmaklık, geri zekalılık... Geri zekalılık her tarafta mevcut onun için böyle oluyor..." demişti. 

Ortak aday fikrinin Kemal Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu belirten Meral Akşener, "Biz Altılı Masa'da noter değiliz. Kazanacak aday çıkaracağız" vurgusu yapmıştı.

Akşener'in sert sözlerinin ardından deprem ve seçim gündemiyle dün toplanan CHP grubu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday belirlenmesi konusunda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki vermişti.


Halk TV Haber Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker şunları söylemişti:

"Kemal Kılıçdaroğlu ve Akşener bir araya gelecekler. İYİ Parti ile CHP arasında ne zamandır gerilimin olduğu konuşuluyordu. 2 Mart'taki görüşme öncesinde aradaki pürüzlerin giderilmesi için görüşecekler. Ama o açıklamada şöyle bir metin vardı: 'Aslında metinde bulamayacağınız bir isim üzerinde ortaklaştılar' dedi Özgür Özel. Bu cümle bir tartışma yarattı. CHP'deki kaynaklarımla da görüştüm. Tüm vekiller partideki cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu yönünde görüş bildirdi, görüşün bildiriye yansımasını istedi. Kemal Kılıçdaroğlu kendi adının bu bildiriye yansımasına izin vermedi. Ama aday belirleme yetkisinin 6'lı masada olduğunu söyledi."

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