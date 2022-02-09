Kemal Kılıçdaroğlu: Elektrik faturamı ödemeyeceğim

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" diyerek yapılan zamları protesto etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda saat vererek çağrıda bulunmuş, çok önemli bir şey açıklayacağını söylemişti.

Evinde çektiği video mesajını yayınlayan Kılıçdaroğlu'nun gündeminde elektriğe yapılan zamlar vardı.

Zamlar geri çekilene kadar fatura ödemeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"31 Aralık gecesi imzaladığı zamları geri çekinceye kadar bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim."