BIST 2.043
DOLAR 13,54
EURO 15,47
ALTIN 797,58
CHP

Kemal Kılıçdaroğlu: Elektrik faturamı ödemeyeceğim

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" diyerek yapılan zamları protesto etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda saat vererek çağrıda bulunmuş, çok önemli bir şey açıklayacağını söylemişti.

Evinde çektiği video mesajını yayınlayan Kılıçdaroğlu'nun gündeminde elektriğe yapılan zamlar vardı.

Zamlar geri çekilene kadar fatura ödemeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"31 Aralık gecesi imzaladığı zamları geri çekinceye kadar bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan dualara kayıtsız kalmadı! Vatandaşların paylaşımlarına tek tek teşekkür etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan dualara kayıtsız kalmadı! Vatandaşların paylaşımlarına tek tek teşekkür etti
Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun
Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun
A Spor canlı yayınında sunucu dayanamadı! Melike Çelik'in sinirleri bozuldu kahkahayı bastı
A Spor canlı yayınında sunucu dayanamadı! Melike Çelik'in sinirleri bozuldu kahkahayı bastı
'Karnımı doyuramıyorum' diyen gence yaşlı kadının yanıtını duyan inanamadı! Eminönü röportajı Twitter'ı salladı
'Karnımı doyuramıyorum' diyen gence yaşlı kadının yanıtını duyan inanamadı! Eminönü röportajı Twitter'ı salladı
Slovakya meclisinde bayrak krizi! Su fırlatınca olanlar oldu: Polise suç duyurusunda bulunacak
Slovakya meclisinde bayrak krizi! Su fırlatınca olanlar oldu: Polise suç duyurusunda bulunacak
Beyaz TV'de Nur Viral'ın programında inanılmaz olay! 'Eşine İhlas suresi okutulmuş baklava yedir'
Beyaz TV'de Nur Viral'ın programında inanılmaz olay! 'Eşine İhlas suresi okutulmuş baklava yedir'
İran'dan gövde gösterisi! Yeni balistik füzesi Hayberşeken’i tanıttılar
İran'dan gövde gösterisi! Yeni balistik füzesi Hayberşeken’i tanıttılar
Milli Füze Sistemi K+'ların TSK'ya teslimatları sürüyor İsmail Demir duyurdu
Milli Füze Sistemi K+'ların TSK'ya teslimatları sürüyor İsmail Demir duyurdu
Suudi Arabistan'da bina iş makinesinin üzerine devrildi! O anlar kamerada
Suudi Arabistan'da bina iş makinesinin üzerine devrildi! O anlar kamerada
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son dakika katil zanlısı Seccad Yeşil yakalandı
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son dakika katil zanlısı Seccad Yeşil yakalandı