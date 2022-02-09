Kemal Kılıçdaroğlu: Elektrik faturamı ödemeyeceğim

Sosyal medya hesabından yeni bir video yayınlayan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelen elektrik faturalarımı ödemeyeceğim." dedi.

Abone ol

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda saat vererek vatandaşlara çağrıda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum. Burada buluşmak üzere..." ifadeleri yer vermişti.

''Hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim''

Saatler 22.00'yi gösterdiğinde sosyal medya hesabından bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, elektrik faturalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Zamların geri çekilmediği sürece elektrik faturalarını ödemeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "31 Aralık gecesi bizzat imzaladığın elektrik zammını geri al. Faturalar 31 Aralık öncesine dönsün. Bu zammı sen yaptın, geri almasını da bileceksin. Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu akşam uzun zamandır dile getirdiğim, Saray'a fon oluştur diye defalarca çağrı yaptığım, kara kış şartları ve faturalarla ilgili bazı ivedi tedbirleri sizlerle paylaşacağım. Çok zor zamanlardan geçtiğimizi biliyorum. Durumun buraya gelmemesi için bu vurdum duymazlara aylarca seslendim. Bu Saraylılar temel bir hak olan haysiyet hakkını ve insana yaraşır bir yaşam hakkını sizlere tanımıyor. Saraylılara zengin hayatın tadını çıkarırken; milyonlarca insan artan hayat pahalılığına tahammül etmeye çalışıyor. Aylarca kara kış fonu çağrısı yaptım, dinlemediler.

"Binlerce trollerden bahsettim"

Geldik fırtınaya. Öncelikle neden bunlar başımıza geliyor onu netleştirmek istiyorum. Sonrada acil önlemleri açıklayacağım. Elektrik özelleştirmelerine bakacak olursanız çok tanıdık isimleri göreceksiniz. Beşli çeteyi orada göreceksiniz. O çete ne yaptı? Soydu, süpürdü. Bu soygun biraz uzun hikaye. Ama çok isterlerse onu da anlatırız. Soru şu: Ne yapılıyor bu paralarla. Size son videodan on binlerce trolden bahsettim. Finanse edilen yandaş medyadan bahsettim. Eğitim vakfı maskeli paralel yapılardan, saray yaşamından bahsettim.

"Bu paralar sizin cebinizden ödeniyor"

İşte bu paralar, sizin cebinizden ödeniyor. Eskiden de ödeniyordu ama tek bir farkla. Artık kasa ekside. Elinizdeki, avucunuzdakini artık çok hızlı almak zorundalar. Tekrar ediyorum kasa ekside. Isparta'da ne oldu? Elektrik veremediler koca şehre. Bakın orada hangi çetenin var olduğuna? Bu çeteler altyapıyı kışa hazırlamadıkları gibi Isparta'ya giden yollarda onların olduğu için yolları da açmadılar. Bu arada yeni altın hareketlerini de bekleyin. Sizi soyup soğana çevirirlerken; bir iki algı manipülasyonu adımını da Erdoğan'a aktaracaklar bugünlerde. Güya büyük lider Erdoğan, müdahale edecek bu gidişata."