Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti partinin müzesinde saklayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla kendisine gönderilen kandilleri partisinin müzesinde saklayacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Elektrik zamlarını savunan Bahçeli'nin bana gönderdiği kandiller diye onları orada göstereceğim." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde fahiş elektrik faturaları ve AK Parti ile MHP'den kendisinin "elektrik faturasını ödemeyeceğim" çıkışına yönelik eleştiriler vardı.

"Sizin feriştahınız gelse ben donmam"

"(Elektrik faturası protestosuna ilişkin açıklama) Bir video yayımladım zamların olduğu süre içinde bizzat Erdoğan'ın imzasıyla yapılan zamlar geri çekilinceye kadar gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim dedim. Mahir Ünal 'bu devlete baş kaldırıdır' diyor. Arkasından da ' Elektrik zamlarını devlet yapmadı' Çok önemli bir saptama. Yeliz'in benzeri bir saptama bu da. Aslında doğru devlet değil devleti yöneten Ak Parti yaptı. Özgür Özel beni aradı, bunu bir parti olarak hepimiz mi yapacağız dedi. Hayır dedim, elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın acısını b enim topluma hissettirmem lazım. Bunun acısını benim geniş kitlelere duyurmam lazım, o yüzden ödemeyeceğim dedim. Ödemeyeceğim de zaten. Çünkü elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın sesini çıkaracağı bir alan bırakmadılar. Siz beni donmakla mı korkutuyorsunuz? Sizin feriştahınız gelse ben donmam! (Erdoğan'a) Tamamını indireceksin kardeşim.

Bahçeli'ye "kandil" yanıtı

Teşekkür ederim. Onları partinin müzesine koyacağım elektrik zamlarını savunan Bahçeli'nin bana gönderdiği kandiller diye onları orada göstereceğim. (Erdoğan'a) Senden daha fazla zamları savunan Bahçeli parti sözcülerinden daha fazla savunan Bahçeli'ye 1100 odalı sarayda bir yer ver artık ayıp oluyor. "