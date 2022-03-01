Kemal Kılıçdaroğlu da 28 Şubat mağduruymuş!

28 Şubat 1997… Tam 25 yıl önce postmodern darbe yapıldı Türkiye’de… O dönemde SSK Genel Müdürü olan Kemal Kılıçdaroğlu da mağduriyet yaşamış… Mahkeme mahkeme hakkını aramış… Kemal Bey’in ne çok mağdur edildiğini kendi sesinden yazının altındaki videodan izleyebilirsiniz..

Valla ben Kemal Bey’in nerede, kim veya kimler tarafından mağdur edildiğini bilmiyorum. Ya da hatırlamıyorum. Ama Kemal Bey’in 1998 yılında mağdur ettiği baş örtülü kardeşlerimizi çok iyi hatırlıyorum…

28 Şubat sürecinde “Senin konuşmaya hakkın yok terbiyesiz” denilerek ağzı kapatılan ve kapının dışına itilen kızcağızı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur etmedi tabii ki… Yine 28 Şubat sürecinde başörtülü kızlarımızı ikna odalarına alan da Kılıçdaroğlu değildi. Deniz Baykal’ın milletvekili yaptığı Nur Sertel’di ikna odalarını kuran…

Zaten Kemal Kılıçdaroğlu o dönemde siyasetçi değil, bir bürokrattı. SSK Genel Müdürlüğü’nün başındaydı. Müdür Kılıçdaroğlu döneminde SSK’nın başı örtülü avukatları (Onlara göre çul) Öznur Toptaş, Nadire Boyalı Zengin, Şengül Kara, Zeynep Ümit Altınsay ve Zübeyde Boncukoğlu soruşturmaya tabi tutuluyorlar…

Neden biliyor musunuz?

Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel müdürü olduğu SSK’nın avukatları olarak duruşmaya başörtülü girmişler…

Vay sen misin bunu yapan!

Asker tak diyor, Kılıçdaroğlu şak soruşturmayı başlatıyor.

Kırklareli’nde peruk kullanmak zorunda kalıp duruşmaya giren Öznur Toptaş, Konya’da başörtüsüyle duruşmaya girmekte direnen Nadire Boyalı Zengin, Şengül Kara, Zeynep Ümit Altınsay, Erzurum’da Zübeyde Boncukoğlu hakkında anında işlem yapılıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu 28 Şubat mağdurlarıyla buluştu madem, ben merak ediyorum, az önce ismini saydığım bu kişilerle de buluştu mu? Onlardan da helallik aldı mı?

Mağdurmuş!

Bu da Kemal Bey’in bir başka mağduriyeti herhalde… 28 Şubat’ta askerle elele kolkola kim vardı? Kimler o mağduriyeti yaşattı? Yahu mağdur olan, 28 Şubat zalimliğinde ısrar eden Özgür Özel’i yanında tutar mı? Hadi yanında tuttu, bir kelam etmez mi? Yahu sen ne diyorsun evladım demez mi?

Mağdur canım… Çok mağdur…

Kemal Kılıçdaroğlu’nun mağduriyetini tüm detaylarıyla alttaki videodan izleyebilirsiniz…