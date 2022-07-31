BIST 2.592
DOLAR 17,91
EURO 18,32
ALTIN 1.017,60

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesinin cenaze törenine katıldı

Anadolu Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesinin cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesi Ayten Öztrak için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesinin cenaze törenine katıldı

Ayten Öztrak'ın cenaze namazı, Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılındı. Cenaze törenine, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay, Engin Özkoç ile Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Cihan Paçacı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP milletvekilleri, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal ile Öztrak ailesi ve yakınları katıldı.

113
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesinin cenaze törenine katıldı

Faik Öztrak ve kardeşi Haluk Öztrak, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. 

213
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesinin cenaze törenine katıldı

Ayten Öztrak'ın cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

313
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesinin cenaze törenine katıldı
413