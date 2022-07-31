Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesinin cenaze törenine katıldı

Ayten Öztrak'ın cenaze namazı, Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılındı. Cenaze törenine, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay, Engin Özkoç ile Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Cihan Paçacı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP milletvekilleri, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal ile Öztrak ailesi ve yakınları katıldı.