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Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor Canlı Yayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçimlerini değerlendirmek için kameralar karşısına geçti, açıklama yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile halka seslenen Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle;

Tüm dünya Türkiye ile gurur duyuyor. İnanın bütün samimiyetimle sesimizi duyurduk. Demokrasiye inanan bütün dünya Türkiye ile son seçimler dolayısıyla Türkiye’yle gurur duyuyor. Demokrasiye inanan insanlar, demokrasiyi sonuna kadar savunanlar sizlerle herkes ama herkes gurur duyuyor.

Şunu söylüyordum ben bu milletin ferasetine güveniyorum diye. Halkımıza, halkımızın iradesine güveniyoruz. Kapalı kapılar ardında demokrasiye darbeler yapıldı. Bu darbeyi de İstanbullular giderecek diye güveniyordum. Allah’ın izniyle 800 bin fark ile biz bunu çözdük.

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