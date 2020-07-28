Kemal Kılçdaroğlu 'dostlarımızla iktidar olacağız' sözüne açıklık getirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dostlarımızla iktidar olacağız" açıklamasıyla ilgili tepkilere "Dostlarımızla deyince havuz medyası titredi. Dostlarımız kim? Kurultayda ortaya koyduğumuz 13 maddeye kim ‘evet’ diyorsa bizim dostumuzdur." diye yanıt verdi.

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37'nci Olağan Kurultay'da yeniden CHP Genel Başkanı seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Dostlarımızla iktidar olacağız" açıklaması siyatte polemik konusu oldu.

Kılıçdaroğlu'nun ne demek istediği merak konusu olurken, AK Parti'den eleştiriler geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin konularda açıklamalar yaptı:

"Yeter ki sandık koysunlar"

Hayatın çok zor olduğunu, tencerelerin kaynamadığını biliyoruz. Ama bunların geçici olduğunu belirtmek isteriz. “İkinci Yüzyıla Çağrı” metnimizle sorunları ve çözümleri ortaya koyduk. Yeter ki sandık koysunlar. Koyarlar mı bilmiyorum? Çünkü ‘tek adam’ karar verecek.!

"13 maddeye 'evet" diyen bizim dostumuzdur"

‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ beyannamesinde neyi anlattık; işsizliği, yoksulluğu, adaletsizliği, yolsuzlukla mücadeleyi çözeceğiz. Kimlerle beraber mi çözeceğiz? Dostlarımızla! Dostlarımızla deyince havuz medyası titredi. Dostlarımız kim? Bu sorunların çözümü için yanımızda duracak olan ve bu sorunları hissedenler. Kurultayda ortaya koyduğumuz 13 maddeye kim ‘evet’ diyorsa bizim dostumuzdur.

Gece yarısı kanun çıkarma olmayacak

Bir arada demokratik bir anayasa yapacağız. Tarafsız bir Cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanı 83 milyonun Cumhurbaşkanı olacak. TBMM’de gece yarısı kanun çıkarma olmayacak. Bütün tarafları, temsilcileri ‘zorunlu’ olarak davet edeceksin.

İşte Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği 13 madde

- Birinci hedefimiz, yeni bir anayasa ile güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçmektir. Bunun için öncelikle geniş bir toplumsal mutabakat sağlanacak, darbe hukukundan arınmış, gücünü milletten alan yeni bir anayasa yapılacaktır.

- Bu ülkeye bugüne kadar anayasalar vesayetçi kurumların baskısıyla geldi. Bu anayasada cumhurbaşkanının tarafsız olması sağlanacak. Partili cumhurbaşkanı uygulamasına son verilecektir. Cumhurbaşkanı dürüst olacak, aldatılmayacak, kandırılmayacak, bu toprakların evladı olacak. Kuvvetler ayrılığı esas olacak. Yargı bağımsızlığı kesin olarak sağlanacak

- Akılla, bilgiyle, birikimle, deneyimle, istişare ile çözeceğiz. Adalet duygusuyla çözeceğiz. İkinci yüzyıla çağrı beyannamesini hazırladık. 2023'te ikinci yüzyıla geçeceğiz.

'Kürt sorununu egemen güçlerin bir manivela olarak kullanmasına izin vermeyeceğiz'

- İkinci ilkemiz, Türkiye'nin toplumsal barışı ve huzuru sağlanacaktır. Başta Kürt sorunu olmak üzere demokrasi temelinde, TBMM'nin öncülüğünde çözülecek. Kürt sorununu egemen güçlerin bir manivela olarak kullanmasına izin vermeyeceğiz.

- Kadına yönelik şiddetin önlenmesi öncelikli bir devlet politikası haline getirilecektir.

- Tüm terör örgütleriyle mücadele ödün verilmeksizin sürdürülecektir. Yeraltı dünyasında hala suç örgütleri var. Bunlar güçlerini meclisteki bazı siyasi otoritelerden alıyorlar.

- Yasa tasarı ve teklifleri TBMM Komisyonları'nda görüşülürken ilgili meslek kuruluşları, STK görüşleri zorunlu olarak alınacak. Baro ile ilgili kanun çıkarıyorsan baroları çağıracaksın. Sendikalarla ilgili kanun çıkarıyorsan uzmanları çağıracaksın.

- Düşünceyi ifade, örgütlenme, basın özgürlüğü koşulsuz güven altına alınacaktır. Medya özgürlüğü evrensel ölçülerde güvence altına alınacaktır. Bir devlet hukukun üstünlüğünden ve adaletten vazgeçerse o devlet bir süre sonra organize suç örgütü haline dönüşebilir. Dönüşmemesinin temel nedeni zaten anayasalardır. Bir kişinin baskısıyla devlet yönetilemez.

- Seçim yasası değişecek. Milletin vekilini millet seçecek. Seçim barajı kaldırılacak. Milletin iradesinin meclise tam olarak yansıması sağlanacaktır.

'Seçim yasası değişikliğiyle cinsiyet kotası getirilecek'

- Seçim yasası değişikliğiyle cinsiyet kotası getirilecek, kadınların parlamentoda temsili yasal güvence altına alınacaktır. CHP'li kadın milletvekilleri bu yasa teklifini hazırlayacak TBMM'ye verecektir. Parlamentoda kadınlar hak ettiği yeri alacaklardır.

- Üçüncü ilkemiz, liyakat sistemi hakim kılınacaktır. Devlet hizmetlerinin partizanca yapılmasına engel olunacaktır. İşi ehline vermek bir devlet politikası olacaktır. Güreşçiden banka yönetim kurulu üyesi olmayacak. Akademik hırsızdan rektör, rüşvetçiden büyükelçi olmayacak.

- Dördüncü ilkemiz, seçim yasası değişecek. Milletin vekilini millet seçecek. Seçim barajı kaldırılacak. Milletin iradesinin meclise tam olarak yansıması sağlanacaktır. Vatandaşla siyasi arasındaki güven yeniden oluşturulacaktır. Para ile iş takipçisinden, yolsuzluk yapandan milletvekili mi olur? Kendisi Hac'da iken sahte pusula gönderip ben Meclis'teyim diyenden milletvekili mi olur?

- Beşinci ilkemiz, halkın iktidarında bir hastane, bir havaalanı kaça yapıldıysa vatandaş bilecek. 83 milyon vatandaşıma sesleniyorum, bu kamu özel işbirliği ile sizin alın terinizi sömüren bütün yatırımları devletleştireceğiz.

- Altıncı ilkemiz, Kamu İhale Kanunu değiştirilecek. İhalelerin şeffaf bir şekilde yapılması sağlanacak. Devlette itibar israfı önlediğiniz sürece olur. Her kuruşun hesabını vermek her namuslu siyasetin onurlu görevidir. Avrupa'nın en büyük entegre tesisi Tank Palet Fabrikası bir kuruş, bir dolar, bir avro ödenmeden Katar Ordusu'na peşkeş çekildi. Bizim subaylarımız şu anda Katar Ordusu'nun emri altında çalışıyor.

- Yedinci ilkemiz, Sayıştay gerçek işlevine kavuşturulacak. TBMM adına ödenen bütün vergilerin denetimini Sayıştay yapıyor, onların tüm raporları gizleniyor. Biz milletin önüne getireceğiz. Her kuruşun hesabını vereceğiz. Lütfedip devlete bağış yapıyorlar, o bağışı da vergiden düşüyorlar. Buna son vereceğiz. TBMM'de kesin hesap komisyonu kuracağız. Kesin hesap komisyonunun başkanı iktidar partisinden değil muhalefet partisinden olacak.

- Sekizinci ilkemiz, güçlü bir stratejik planlama teşkilatı kurulacaktır. Üretim ve hakça paylaşım stratejik planlamanın ana hedefi olacaktır. Tarım stratejik sektör olarak görülecektir. Millet 50 yılını planlıyor, biz yarın ne olacağını bilmiyoruz. İşsizliği nasıl önleyeceğiz diye planlama örgütü çalışacak. Her toprağımızda fabrika olacak.

'Darbecilerin getirdiği YÖK kaldırılacak'

- Dokuzuncu ilkemiz, eğitim sistemi yeniden yapılandırılacak. Tüm paydaşlarıyla birlikte yeniden planlanacaktır. Üniversitelerimizde her türlü düşünce özgürce tartışılabilecek, darbecilerin getirdiği YÖK kaldırılacaktır. Tüm organize sanayi bölgelerinde iş garantili yatılı teknoloji liseleri kurulacaktır. Gençlerimizin de işsiz kalmalarının önüne geçilecektir.

- Onuncu ilkemiz, gelecek nesiller için ekosistem hakkı korunacaktır. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya teslim etmek için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Bu hak anayasal güvence altına alınacaktır. Bizim de kuş görme, orman görme, deniz görme, güneşi görme hakkımız var. Gelecek kuşaklara bu hakkı devretmek görevimizdir.

- On birinci ilkemiz, Aile Destekleri Sigortası uygulamaya konacaktır. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecektir. Vatandaş devlet yardımlarını lütuf olarak değil hakkı olarak görecektir. Bu ülkede huzur istiyorsak hiçbir babanın çocuğuma pantolon alamadım diye intihar etmemesi lazım. 18 yıldır yapamadılar, Allah'ın izniyle 1 yılda yapacağız.

- On ikinci ilkemiz, yeni bir merkez-yerel dengesi kurulacaktır. Devletin tüm kapasitesi en verimli şekilde kullanılacaktır. Kayyum uygulamalarına son verilecek, seçimle gelenlerin ancak seçimle gitmeleri garanti altına alınacaktır.

- Bütün belediye başkanlarımız pandemi sürecinde bir tarih yazdılar. Hepinizin huzurunda onları yürekten kutluyorum. Kimin ihtiyacı varsa hangi partidensin diye sormadılar.

- On üçüncü ilkemiz, Ortadoğu barış ve işbirliği teşkilatı kurulacaktır. Uluslararası hukuka önem veren bir dış politika izlenecektir.

-İkinci yüzyıla çağrının 13 maddesi. Her bir delegemiz 13 maddeyi ezberleyecek. Her sorunun çözümü var. 5 temel sorunun çözümü var. Huzurlu bir toplum var. Ayrıştırma bölme kin öfke yok herkesi kucaklama var. TBMM'nin açılışının 100. yılına tanıklık eden CHP'nin delegeleri olarak önümüzdeki en önemli görevi olarak cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak olduğunun bilincindeyiz. Yukarıda saydığımız vaatleri gerçekleştireceğimize milletimizin önünde söz veriyoruz. Bildirgemiz budur.