Kemal Doğulu ortalığı karıştırdı! ''Bülent ya da Selin gibi aşırı trans olmak gerekiyor''
İşte Benim Stilim'de jüri olan ve Kadir Doğulu'nun kardeşi Kemal Doğulu ortalığı karıştıracak sözler söyledi. Kemal Doğulu gay olmak konusunda yaptığı yorumu "İki yüzlülük konusunda dünya markasıyız" diyerek noktaladı. Saygı duyulan biri olmak için Bülen Ersoy ve Selin Ciğerci gibi olmak gerektiğini söyledi.
İşte Benim Stilim yarışmasındaki jüri üyesi olan Kemal Doğulu, ortalığı karıştıracak sözler söyledi.
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Kadir Doğulu'nun abisi olan Kemal Doğulu gay olmak konusunda konuştu. "İki yüzlülük konusunda dünya markasıyız" dedi.
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Şaşırtan bir yorumda bulunan Kadir Doğulu'nun abisi sosyal medyada takipçilerini şaşırttı.
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"Türkiye'de sevilmek için aşırı trans bir birey (Bülent, Selin) ya da zırıl zırıl gay olmanız gerekiyor" dedi.
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