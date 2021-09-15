Kemal Doğulu Armağan Çağlayan'a itiraf etti: Babam bize güvenip borç yapmış!
Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olan ünlü kuaför ve sunucu Kemal Doğulu, bir dönem kardeşleriyle birlikte reddimiras başvurusunda bulunduklarını, babalarının kendisine ve kardeşi Kadir Doğulu'ya güvenip çok borç yaptığını itiraf etti.
YouTube'de Armağan Çağlayan'ın hazırlayıp sunduğu 'Dur Bi Dinle' adlı programa konuk olan ünlü sunucu Kemal Doğulu özel hayatına ve aile yaşantısına ilişkin bilinmeyenleri anlattı. Armağan Çağlayan'a hayatının göz önünde olmayan kısmını ve bilinmeyen yanlarını anlatan Kemal Doğulu, sanıldığının aksine gece hayatına düşkün biri olmadığını, aile mevhumuna çok değer verdiğini ve mazbut bir adam olduğunu ifade etti. Bir dönem kardeşleriyle birlikte reddimiras başvurusunda bulunan Kemal Doğulu bunun nedenlerini de itiraf etti...
Doğulu, babasının kendisine ve oyuncu kardeşi Kadir Doğulu'ya güvenerek yüklü miktarda borç yaptığını ifade etti ve şöyle konuştu:
“Babam sağ olsun paranın ne demek olduğunu anlamıyordu"
“Babam sağ olsun paranın ne demek olduğunu anlamıyordu, son dönemde. İki tane ünlü oğlu var, para geliyor bir şekilde…
Anneme ve babama bizim tarafımızdan maaş bağlandı. Bu para bir süre sonra yetmemeye başlıyor, bizim bundan haberimiz yok.