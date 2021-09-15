Kemal Doğulu Armağan Çağlayan'a itiraf etti: Babam bize güvenip borç yapmış!

YouTube'de Armağan Çağlayan'ın hazırlayıp sunduğu 'Dur Bi Dinle' adlı programa konuk olan ünlü sunucu Kemal Doğulu özel hayatına ve aile yaşantısına ilişkin bilinmeyenleri anlattı. Armağan Çağlayan'a hayatının göz önünde olmayan kısmını ve bilinmeyen yanlarını anlatan Kemal Doğulu, sanıldığının aksine gece hayatına düşkün biri olmadığını, aile mevhumuna çok değer verdiğini ve mazbut bir adam olduğunu ifade etti. Bir dönem kardeşleriyle birlikte reddimiras başvurusunda bulunan Kemal Doğulu bunun nedenlerini de itiraf etti...