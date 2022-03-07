Kemal Çebi sevgilisi Reyhan Hayırlıoğlu kimdir kaç yaşında?

66 yaşındaki Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin kendisinden 31 yaş küçük psikolog Reyhan Hayırlıoğlu ile yaşadığı yasak aşk ifşa oldu. Bu gelişmenin ardından Kemal Çebi'nin hayatı merak konusu oldu. Peki Kemal Çebi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?

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Evli ve 2 çocuk babası Küçükçekmece Belediye Başkanı 66 yaşındaki Kemal Çebi'nin kendisinden 31 yaş küçük psikolog Reyhan Hayırlıoğlu ile yaşadığı yasak aşk skandalı, uyguladığı şiddet ve silah tehdidi ile ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından Kemal Çebi'nin hayatı da merak konusu oldu. Aslen Trabzonlu olan Kemal Çebi daha önce de Küçükçekmece'deki bir çocuk parkında PKK sembolüne benzeyen işaretler hakkında açılan soruşturma ile gündem olmuştu.

Geçen yıl yaşanan skandal, Reyhan H.'nin sosyal medyadan yaptığı belediyeye ait Soğuksu Sosyal Tesisleri'nde Başkan Kemal Çebi tarafından zorla alıkonulduğu açıklamalarıyla ortaya çıktı. Reyhan Hayırlıoğlu, Çebi tarafından darp edildiğini ve silahla tehdit edildiğini anlattı.

'Ben ölmek istemiyorum'

Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den şiddet gördüğünü sosyal medya hesabından paylaşan Hayırlıoğlu, "Ben ölmek istemiyorum. Daha fazla şiddet ve tehdide maruz kalmak istemiyorum" diyerek destek talebinde bulundu. Hayırlıoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"O gün orada bulunan müşteriler de bana yapılan zor balığın büyük bölümüne şahit olup yardım çığlıklarını duymuşlardır. Hatta Kemal Çebi ve etrafındaki koruması ve şoförü ve yanında bulunan eski sevgilisinin kız kardeşi ile birlikte beni kapatıp gördükleri odanın penceresinden bağırarak yardım istemem üzerine orada bulunan birkaç kadın polise haber vermiştir.

Kemal Çebi kimdir:

Kemal Çebi kimdir: 1956 yılında Trabzon'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisat Bilimleri Fakültesini 1982 yılında bitirdi. Evli ve iki çocuk babası olan Kemal ÇEBİ 47 yıldır Küçükçekmece'de yaşamaktadır.

SHP ve CHP de 9 yıl ilçe yöneticiliği, dört dönem Küçükçekmece CHP ilçe Başkanlığı yaptı. 15 Temmuz 2013 tarihinde İlçe Başkanlığından ayrılarak Küçükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Eğilim Yoklamasında sandıktan birinci çıktı aday yapılmadı.