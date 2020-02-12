Kemal Bey siz ne ayaksınız?



Ülke tuhaf günlerden geçiyor.

İçine girdiği kızılay çadırını dahi göremeyen ve FETÖ’nün kaset marifetiyle Atatürk CHP’sinin başına geçen genel başkan Kemal Bey, FETÖ’nün siyasi ayağını arıyor.

Bazı danışmanlarının FETÖ soruşturması geçirdiği ve bazı belediye başkanlarının FETÖ’den tutuklandığı günlerde genel başkan bir ayak arıyor.

50 senelik bir yapıyı sadece bir kişi de arıyor.

50 sene boyunca içeri sızması önlen(e)memiş, aksine bugün kendisinin de tanıdığı sayılabilecek kişiler tarafından da büyütülmüş bir örgüt elemanını başkasının ayakkabısı içinde arıyor.

Halbuki Kemal Bey, az biraz daha uğraşıp araştırma yapsa işin ucunun Kasım Gülek’e gideceğini öğrenirdi. Ama fazla da haksızlık yapmamak gerek. Bu danışmanlarla onu da öğrenemezdi.

Devam edelim.

Dünkü açıklamaları bir tür Kemal Bey’in rakibine çektiği False Flag, tehlikeli bir sahte bayrak operasyonuydu.

Şöyle ki.

Sızıntı Dergisi 1979, Zaman gazetesi 1986, Samanyolu TV 1993, Aksiyon Dergisi 1994, Cihan Haber Ajansı 1994, BankAsya 24 Ekim 1996’da kuruldu.

Peki Kılıçdaroğlu ve bir sürü CHP’li millet vekilleri ne diyordu? Bu yayınlar ve kurumlar neden kapatılıyor!!!

Hatırlatmaya devam edelim..

Tuncay Özkan ne demişti?

"CHP'de gizli bir karar merkezi var. Bu karar merkezi CHP'nin dışında bir oluşum. Biz de kim olduklarını bilmiyoruz.”

CHP eski Milletvekili Yılmaz Ateş, "CHP Fetö'ye teslim oldu.”

Muharrem İnce bir kaç ay önce ne demişti. “CHP içinde gizli bir çete var."

Peki Kemal Bey bu söylentilere neden hiç kulak asmıyor acaba!!!

Tehlikeli bir operasyon çekiyor Kemal Bey.

Hem de ülkenin dış baskılara uğradığı bir dönemde. Bilerek yapılan bu tür açıklamalar ulusal güvenliğe tehdit oluşturan durumlar ortaya çıkarıyor.

Aynı zamanda FETÖ’yle neredeyse tek başına çarpışan bir adama bu kadar haksızlık yapmak insafsızca bir yaklaşım.

Ama maalesef gizli ajandaları yüzünden ülke’yi terörle mücadelede zaafa uğratacağını sananlar aldanmakta.

Bütün yapmak istedikleri Türkiye'yi yıldırmak, caydırmak, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini yıldırmak, terörle mücadelesini akamete uğratmak.

Tekrar edelim ki beyinlerine kazısınlar.

Asla yıldıramayacaklar, akamete uğratamayacaklar.

Sonuç.

90 yaşındaki CHP'nin, 50 yaşı aşkın FETÖ'nün siyasi ayağı olarak, 15 Temmuz işgal girişiminde 15 yaşında olan AK Parti liderini hedefe koymuş olması, ancak ayda 39.99 TL ödenerek izlenilen NetFlix’de yazılabilecek bir dizi senaryosundan fazlası olamaz.

Son bir not.

Kemal Bey bu tür açıklamalarla kendini aşmış bir parti lideri olarak haftaya salı günkü grup toplantısında, Mustafa Kemal’i kimin öldürdüğünü açıklayacak. Umarım bu sefer suçu Rafadan Tayfa grubuna atmaz...