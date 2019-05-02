Kemal Bey İçişleri Bakanı olsa!..

Sağduyulu olmak kalbe giden en büyük güçtür..

Allah herkese öncelikle sağduyulu olmayı nasip etsin.

Bunu neden yazıyorum.

Hayatı boyunca oyunu CHP’ye vermiş M. Ergun Nişancı adlı okurumdan mailime gelen kısa öz bir duygunun şahsımı okuyunca sizleri de duygulandıracağını düşündüğüm mesajı neden ile..,

Ders olmuş..

Diyor ki;



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Sayın Osman Diyadin

Ben babadan CHP’liyim. İstanbul Fatih’te yaşıyorum.4 çocuk babasıyım. Üzüldüğüm bir konuyu sizlerle paylaşmak zorunda kendimi hissettim. Benim ülkemde güvenlik iyi olduğu zaman bizler rahat nefes alıyoruz. Uzun yıllar çocuğumuz geç kaldığı zaman "Acaba başına bir şey mi geldi?

bir yerde terör olayımı oldu, bombamı patladı ?” diye hep korktuk. Allahımıza şükürler olsun ki terör ilei mücadele nedeniyle son yıllarda böyle bir korkumuz kalmadı. CHP’liyim dedim ya.

CHP yönetici kardeşlerimizin terör ile mücadelede böylesine başarılı olunmuş iken bunun mimarı Bakana sürekli saldırmalarını,istiefa etmesi gerektiğini söylemelerini içime hiç sindiremiyorum. Ve üzülüyorum.Bunun için bunu yazdım.

Allah aşkına huzurlu bir Türkiye bizlere batıyor mu?. Ben bu ülkenin bir vatandaşı olarak bakanımız Soylu’ya ve bütün güvenlik güçlerimize milletimiz adına çok teşekkür ediyorum. Allah burunlarını dahi kanatmasın.Allah bugünlerimizi aratmasın.

Selamlar.

M.Ergün Nişancı(1 Mayıs 2019)

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Evet gelen mesaj aynen böyle…

CHP'li bir vatandaşın böyle bir mesaj karşısında CHP yönetimi ne düşünüyordur...



O nedenle CHP yönetiminin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik hasmane tavrını şaşkınlıkla izliyorum…



Hele hele Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan asla tasvip etmediğimiz saldırı sonrası, CHP Genel Merkezi önünde toplananların soyadı üzerinden küfürleri ve hakaretlerini kınamamak mümkün mü?



Bir de Soylu’yu mahkemeye vermelerine “PES” doğrusu demek gerek…

Ama nafile çabalar!

Çünkü millette karşılıkları yok!



Bir İçişleri Bakanı ülkesinde neden başarısız görülür neden ülkesinde sorgulanır?

O ülkede;

Adaletsiz hukuksuz işler yaptığında…

Emniyet teşkilatında tartışıldığında…

Terörle mücadelede başarısız olduğunda…

Ülkesinde asayiş ve güvenliği sağlayamadığında…

Halkı tarafından güvenilir görülmediğinde…



Peki soralım CHP yönetimine;

Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığında bugüne kadar bu ülkede hangisi yaşandı?

Söyleyin…

Elinizi vicdanınıza koyun…

Hiç biri..

Terör ile mücadelede ortaya koyduğu başarı öyküsü , Türkiye Cumhuriyet tarihinin en başarılı İçişleri Bakanı olarak dillendirilmesi zorunuza mı gidiyor?

Üzülüyor musunuz?

Yazımın başında CHP’li babanın duyguları dokunuyor mu size?



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CHP yönetimi şu soruların cevabını versin;

Süleyman Soylu ;

Terörle mücadelede başarısız mı?

Türkiye’de asayiş yok mu?

Türk milletinin güvenliği tehlikede mi?

Güneydoğu’da yine kurtarılmış bölgeler mi var?

İstanbul’un bazı ilçelerine yine girilmiyor mu?

Türkiye’de bombalar mı patlıyor?

Türkiye’de terör olayları mı yaşanıyor?

Uyuşturucu ticareti aldı başını gidiyor mu?

Ne oldu 1 Mayıs’ta olaylar mı oldu?

Polis görevini mi yapmadı?

Polis, Jandarma, Asker, istihbarat, Özel harekat arasında kriz mi yaşanıyor?

Hadi cevap versin CHP...

Nedir Süleyman Soylu’ nun başarısızlığı!



Şöyle sadece son bir haftaya baktım;



Diyarbakır Lice’de 3 terörist etkisiz hale getirildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur’un kanı yerde kalmadı. Geçen yıl aynı yerde şehit olmuştu.



Lice’de kırsalında Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu’nda toplam 5 terörist silahları ile etkisiz hale getirildi.



Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca Lice’de gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu’nda terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle Gri kategoride aranan Doktor Ferhat kod adlı Hamit Aydoğan, Reşit kod adlı Mehmet Reşat Tekin, Merhas kod adlı Müslüm Irmak, Aziz Ararat kod adlı Mesut Aktaş isimli 5 terörist etkisiz hale getirildi.



Şırnak ve Siirt’te İl Jandarma Komutanlığı ve Polis Özel Hareket’in destek verdiği, Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı’nın adının verildiği operasyonlarla 8 terörist etkisiz hale getirildi.



Hatay Amanoslar kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir.



Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olan ve kırmızı bültenle terörden arananlar listesinde 1 milyon 500 bin TL ödülle “Mavi kategoride”yer alan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan, Edirne-Keşan Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.



İşte 1 Mayıs İşçi Bayramı geçti…

Kimsenin burnu kanamadı.

Asayiş berkemal’di..

Güvenlik güçlerimizgörevini dört dörtlük yaptı.

Üzüldünüz mü?

Soylu’nun Türk milletinin göğsünü kabartan terörle mücadeledeki başarısı zorunuza mı gidiyor?

Böylesine bir başarı öyküsü yazan Bakan’ın bir kez de olsa hakkını bir gün dahi teslim ettiniz mi?

Eğer;

Başarısı zorunuza gidiyor ve hakkında dava açıyorsanız o zaman Soylu’nun açık ve net şu mesajı ile baş başa kalmanız kaderiniz oluyor.

Ne diyor?

“PKK ve avanesine kucak açanların benim için mahkemeye müracaat etmeleri şahsım adına şeref beratıdır.”



Diyeceğim şu ki;

Kemal Bey!..

Sizler ister sevin ister sevmeyin ne söylerseniz söyleyin ne yaparsanız yapıp şöyle sokağa çıkın bakın. Bu millet İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ ya nasıl güveniyor ve inanıyor…

Çünkü artık huzurlu ve güvenli bir ülke var..

Ve terör ülkenin birinci sorunu olmaktan çıkmış...

O CHP’nin kapısında soyadı üzerinden hakaret ettirenler ve edenler son çağrım sizlere ve sizler gibilere;

Bugün evinize gittiğinizde çocuklarınızın okuldan, işyerinden gelmesini bekleyen gecikseler dahi telaşa kapılmayan eşinize İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onlar için ne ifade ettiğini başarılı bulup bulmadıklarını bir sorun bakalım..

Anaların cevaplarının başımızın üzerinde yeri var...

Son bir soru;

Çok merak ediyorum;

Madem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya saldırmak,hakaret etmek, istifaya çağırmak CHP yönetiminde moda olmuş!

O zaman soralım.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkede İçişleri Bakanı olmuş olsaydınız; PKK, PYD,FETÖ gibi terör örgütleri ve Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere bu ülkede terör örgütüne yardım ve yataklık yapan siyasi uzantıları ile mücadele yapmak için Bakan Soylu'dan farklı ne yapardınız?

Buyurun açıklasın İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu!..

Keza CHP yöneticileri...

Açıklayında Türk milleti bilsin!..