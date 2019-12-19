Kemal Ayvaz ile evlenen Hanife Gürdal meyhanede dansöz oynatıp kutlama yaptı
Dün sevgilisi Kemal Ayvaz ile evlenen gelin adayı Hanife Gürdal, meyhanede dansözle karşılıklı göbek atarak kutlama partisi yaptı.
İzdivaç programındaki söylemleri hal ve hareketleriyle dikkatleri üzerine çeken ardından başını açmasıyla gündeme gelen gelin adayı Hanife Gürdal, sevgilisi Kemal Ayvaz ile dün akşam düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdi.
Herkesi şaşırtan evlilik haberini de dekolteli pozlarını yayımladığı Instagram hesabından duyuran Gürdal'ın nikahın ardından meyhanede dansözle kutlama yaptığı ortaya çıktı.
Dün kuaför salonundan fotoğraflar paylaşarak evleneceğini duyuran Hanife'nin eşi Kemal Ayvaz da nikah sonrası meyhanedeki dansözlü kutlamayı sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.
Gürdal'ın eşi Kemal Ayvaz, Instagram hesabından "Bekarlığa veda partim" notuyla bir dansöz videosu paylaştı. Hanife ise masaya çıkarak göbek atan dansöze eşlik etti.