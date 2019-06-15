Kelepçeli getirildi! Oscarlı oyuncu Cuba Gooding Jr. taciz suçundan mahkeme karşısında!
Tacizle suçlanan Oscar'lı oyuncu Cuba Gooding Jr, ifade vermek üzere mahkemeye kelepçelenerek götürüldü.
Yeni Bir Başlangıç filmiyle 1997 yılında Oscar kazanan Cuba Gooding Jr, taciz suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. 51 yaşındaki ABD’li oyuncu, hakkında geçen hafta sonu taciz şikayeti yapılmıştı.
New York’ta alkollüyken 29 yaşında bir kadını taciz ettiği öne sürülen oyuncu, önceki gün emniyete ifade vermeye gitti.
Gooding, ardından mahkemeye götürülürken kelepçelendi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu, iddiaları kabul etmedi ve duruşması ertelendi.
Gooding Jr., suçlamaları kabul etmedi ve polislere teslim edilmeden önce avukatı Mark Heller, oyuncunun masum olduğunu savundu. Avukat Heller, güvenlik kamerası görüntülerinden de yola çıkarak, "Bu birey geri çevrilmekten dolayı mutsuz olmalı ve görünüşe göre bu yanlış şikayeti ortaya atmış olmalı.