Kelepçeli getirildi! Oscarlı oyuncu Cuba Gooding Jr. taciz suçundan mahkeme karşısında!

Gooding Jr., suçlamaları kabul etmedi ve polislere teslim edilmeden önce avukatı Mark Heller, oyuncunun masum olduğunu savundu. Avukat Heller, güvenlik kamerası görüntülerinden de yola çıkarak, "Bu birey geri çevrilmekten dolayı mutsuz olmalı ve görünüşe göre bu yanlış şikayeti ortaya atmış olmalı.