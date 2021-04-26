Kekik suyu ile zayıflama 1 ayda 7 kilo verdiriyor!
Hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız kekik suyu diyeti tam size göre! Doğanın mucizesi kekik suyu diyetiyle 1 ayda 7 kilo vermeniz mümkün. İşte kekik suyu diyetinin detayları...
Hızlı kilo verdiren kekik suyu diyeti hem kilo kaybetmenize hem de yağlarınızdan kurtulmanıza yardımcı olabilir. Doğanın mucizelerinden kekik ile yapacağınız özel bir karışım ile 1 ayda 7 kilo vermeniz mümkün.
Tabi her diyet gibi kekik suyu diyetinde de uymanız gereken kurallar var. Eğer tariflere ve kurallara uygun davranırsanız 1 ay sonra 7 kilo daha hafif olmanız mümkün.
Kekik içindeki bir çok madde nedeniyle yağ yakıcı özelliğe sahip. Özellikle bölgesel yağlanmalarda kekik mucizesinden faydalanmanız mümkün. Kekik suyu diyetinde hazırlamanız gereken bir karışım var. Ana maddesi keki olan bu kekik suyu nasıl hazırlanır diye merak edenler için işte tarifi...
Kekik suyu nasıl hazırlanır?
Geniş bir tencerenin içerisine 1 veya 2 bardanlık kadar su koyun daha sonra 3 tutam kadar kekik ekleyin. 1 saat kadar karışımı kaynatın. 1 saat sonra kekik suyunuz hazır olacak. Kekikleri bir süzgeç yardımıyla süzün ve suyu gün içinde tüketin. Ancak sade kekik suyunun tadı size biraz acı gelebilir. Bu durumda kekik suyunun içerisine bir kaç damla limon damlatarak tadını yumuşatabilirisiniz.