Kekik suyu ile zayıflama 1 ayda 7 kilo verdiriyor!

Kekik suyu nasıl hazırlanır?

Geniş bir tencerenin içerisine 1 veya 2 bardanlık kadar su koyun daha sonra 3 tutam kadar kekik ekleyin. 1 saat kadar karışımı kaynatın. 1 saat sonra kekik suyunuz hazır olacak. Kekikleri bir süzgeç yardımıyla süzün ve suyu gün içinde tüketin. Ancak sade kekik suyunun tadı size biraz acı gelebilir. Bu durumda kekik suyunun içerisine bir kaç damla limon damlatarak tadını yumuşatabilirisiniz.