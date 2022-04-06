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Kefken açıklarında mayın alarmı! MSB üçüncü kez mayın bulunduğunu açıkladı

Kefken açıklarında mayın alarmı! MSB üçüncü kez mayın bulunduğunu açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika mayın açıklaması... Kefken açıklarında üçüncü kez mayın bulundu SAS timleri müdahale ediyor.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kocaeli'nin Kefken açıklarında tespit edilen mayına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sualtı Savunma (SAS) timlerinin müdahale ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kefken açıklarında mayın benzeri bir cismin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu cismin deniz karakol uçağı tarafından mayın olduğunun teşhis edilmesinin ardından bölgenin emniyete alındığı aktarılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

İki mayın bulunmuştu
İstanbul Boğazı açıklarında 26 Mart'ta; Karadeniz İğneada açıklarında ise 28 Mart'ta mayın bulunmuş ve etkisiz hale getirilmişti.

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